MOTORISTA FICA FERIDO EM CAPOTAMENTO PERTO DE URÂNIA

Na noite desta terça-feira, 27/06, aconteceu um capotamento na Rodovia Euclides da Cunha, sentido Jales a Santa Fé do Sul, perto do trevo de Urânia, deixando o motorista do veículo ferido.

A vítima é um homem de 41 anos de idade, morador de Jales, que dirigia um VW POLO, de cor branca. Ele mesmo contou que um animal atravessou a frente do veículo, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo.

Uma viatura do SAMU esteve no local para atendimento do motorista, que apesar de estar consciente e orientado, sentia fortes dores no tórax e apresentava um ferimento na cabeça. Ele foi encaminhado para a UPA de Jales para realizar exames. O carro ficou completamente destruído.