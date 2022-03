Motociclista morre em grave acidente na rodovia Euclides da Cunha em Tanabi

Um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 21, matou um motociclista na rodovia Euclides da Cunha – sentido Cosmorama a Tanabi. O acidente envolveu uma motocicleta e um veículo Corola – de cor preta e aconteceu próximo a alça de acesso a Base da Aeronáutica em Tanabi.

O motociclista ainda não foi identificado e teve morte instantânea. As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga. A Polícia Rodoviária esteve no local para o registro da ocorrência.

SEGUNDA-FEIRA 21 POR VOLTA DAS 6:30 GUTEMBERG ROSA DOS SANTOS 24 ANOS PILOTAVA UMA MOTO HONDA CG SEGUNDO INFORMAÇÕES PRELIMINARES DA POLÍCIA CIENTIFICA ESTARIA NA CONTRA MÃO DE DIREÇÃO E BATEU DE FRENTE COM UM VEÍCULO COROLLA QUE SEGUIA SENTIDO TANABI X ECATU DIRIGIDO POR G. P. G. 36 ANOS MORADOR DE RIO PRETO A VÍTIMA QUE ERA NATURAL DO ESTADO DA BAHIA ESTAVA MORANDO COM FAMILIARES EM COSMORAMA PARA TRABALHAR COM SERINGUEIRAS . CICERO BRANDAO RÁDIO DINÂMICA FM TANABI 106.5

REPORTAGEM: VOTUNEWS