Coletivo Casa da Mãe Joana realiza evento em reconhecimento às mulheres negras de Votuporanga

Primeira edição do Prêmio Tereza de Benguela será em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha

O Coletivo Casa da Mãe Joana realiza a primeira edição do Prêmio Tereza de Benguela, no dia 26 de julho, das 19h às 22h, no Cinema do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (Parque da Cultura), em Votuporanga. O evento celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha, uma data que destaca a luta e resistência das mulheres negras em todo o continente. A iniciativa do Coletivo Casa da Mãe Joana conta com apoio da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga e do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

O Prêmio Tereza de Benguela visa enaltecer e reconhecer mulheres pretas que se destacam na comunidade por meio de ações, projetos, atuação profissional, política e social. Este prêmio é uma homenagem a Tereza de Benguela, uma figura histórica de grande relevância que liderou o Quilombo do Quariterê no século XVIII, resistindo bravamente à escravização e lutando pela liberdade de seu povo.

As inscrições e indicações para o prêmio estão abertas e podem ser feitas por meio de formulário (consulte link abaixo) até o dia 16 de julho. As cinco finalistas serão divulgadas no dia 22 de julho e as três vencedoras serão premiadas durante o evento.

A programação do evento conta com intervenção artística, com a artista Esmeraldina Reis; bate-papo com o tema “A Mulher Negra no Cenário Político”, com convidadas e mediação de Anna Anjos e Nadya Martins. Logo em seguida, será realizada a entrega do prêmio para três mulheres que se destacaram na comunidade. E, para encerrar, uma apresentação musical com a cantora Geovana Sobral.

Coletivo Casa da Mãe Joana

O Coletivo Casa da Mãe Joana é um espaço de resistência e aquilombamento, criado com o intuito de promover ações e políticas voltadas para a comunidade negra e outras minorias em Votuporanga. Com uma forte presença no município, o coletivo realiza eventos e ações que reforçam a luta pela igualdade, empoderamento e justiça social.

Serviço

Evento: Prêmio Tereza de Benguela

Data: 26 de julho de 2024, das 19h às 22h

Local: Cinema do Parque da Cultura, Votuporanga-SP

Inscrições e Indicações: Até 16 de julho, pelo formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbcC2ONGS5Nbdc_khwyS08NlEADYAYBSVK-Hd2jh8bGQxVoA/viewform?pli=1

Divulgação das Finalistas: 22 de julho