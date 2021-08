Carlão Pignatari destaca importância do Fliv para a Educação e Cultura

Na abertura da 11ª edição do Fliv (Festival Literário de Votuporanga) ocorrido na quinta-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, ressaltou a importância do evento para a educação e a cultura da cidade, que completa 84 anos no domingo, dia 8.

“Quando você fala em cultura, quando você fala em desenvolvimento, a cultura tira as pessoas daquele anonimato. Então Votuporanga tem dado um exemplo”, disse Carlão, que destinou R$ 120 mil para a realização do festival neste ano. “Nós estamos aqui prestigiando os artistas locais, além dos grandes artistas. Nós estamos fazendo ver que o Fliv vale a pena, que tem que continuar e cada vez mais ficar melhor”, completou.

O presidente parabenizou a organização do evento e todos os votuporanguenses. “Que as nossas crianças possam aprender e tirar proveito desse grande trabalho que o festival literário está fazendo para a educação e a cultura, não só do Estado, mas do Brasil todo. Parabéns a todos, parabéns Votuporanga! Que a gente possa, cada vez mais, continuar crescendo, se desenvolvendo e sendo essa grande cidade que Votuporanga já é”, disse Carlão Pignatari.

Toda a programação do Fliv pode ser acompanhada pelas redes sociais do evento on-line e também pela plataforma do governo do Estado, o Cultura em Casa. O festival será realizado até domingo.