Show da banda Os Paralamas do Sucesso é a primeira grande atração anunciada para o FLIV 2023

Décima terceira edição do Festival Literário de Votuporanga foi lançada oficialmente nesta terça (11), em cerimônia comandada pelo prefeito Jorge Seba e pela secretária de Cultura, Janaina Cristina da Silva

O Festival Literário de Votuporanga (FLIV) teve a primeira grande atração de sua décima terceira edição anunciada na tarde desta terça-feira (11/7), em cerimônia realizada no Cine Cultural (Parque da Cultura) que contou com a presença do prefeito Jorge Seba e da secretária municipal de Cultura, Janaina Cristina da Silva. O FLIV 2023 terá show da banda Os Paralamas do Sucesso em sua programação musical. O show será realizado no dia 7 de agosto, véspera do feriado de aniversário de Votuporanga.

A programação completa do FLIV 2023, que envolve oficinas, bate-papo com escritores, contação de história, shows e apresentações teatrais, será anunciada até a próxima semana, assim como o nome do escritor homenageado da décima terceira edição.

O agendamento de escolas para visitas ao FLIV 2023 terá início no dia 27 de julho, dentro da programação do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, que será realizado em Votuporanga pela Secretaria Municipal de Educação.

Manifesto FLIV 2023

“Sustentar mundos, carregar sonhos” é o tema da décima terceira edição do FLIV, programada para o período de 6 a 13 de agosto, no Parque da Cultura, em Votuporanga. A partir de curadoria realizada pela escritora e pesquisadora literária Ana Paula Dias Rodrigues e pelo escritor e gestor cultural Pierre André Ruprecht, o festival evoca a sustentabilidade para além dos conceitos ecológicos – uma habilidade essencial para nutrir e preservar tudo aquilo que rodeia as pessoas.

Conforme o manifesto da curadoria do FLIV 2023, “Sustentar mundos é reconhecer a importância de cuidar das formas de vida e dos modos de existência, tanto na esfera natural quanto na social. É um chamado para nos tornarmos guardiões atentos e conscientes, comprometidos em preservar e fortalecer aquilo que é essencial para a nossa própria existência”.

“Carregar sonhos, por sua vez, nos conecta à força vital da literatura e das artes. Como disse o poeta Manoel de Barros, elas têm o poder de nos abastecer diante das realidades cruéis e degradadas do mundo. Através das páginas dos livros, somos transportados para novas dimensões, sonhamos e reivindicamos um mundo melhor. A literatura nos inspira a questionar, a imaginar possibilidades e a construir relações mais significativas e harmoniosas entre nós e com o planeta que habitamos”, traz o manifesto.

O Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, SAEV Ambiental e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. O evento tem o apoio da Amigos da Arte – Organização Social de Cultura, Poiesis Instituto de Apoio à Cultura e a Literatura, Museu da Imagem Som e SP Leituras. Patrocinadores: Neoenergia Elektro, Sesc, Senac e Biblion. Promoção: TV TEM – Afiliada da Rede Globo e site TEM Mais.

Serviço

13º Festival Literário de Votuporanga – FLIV

De 6 a 13 de agosto

Parque da Cultura, em Votuporanga (SP)

Site oficial: flivotuporanga.com.br