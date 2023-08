Escritores Lucia Morais Tucuju e Cristino Wapichana trazem a cultura indígena para o FLIV 2023

Nesta quarta (9/8), a escritora amapaense compartilha suas vivências em bate-papo e o escritor rondoniense faz mediação de leitura para as crianças

A cultura indígena tem presença forte na programação da 13ª edição do Festival Literário de Votuporanga (FLIV), que segue no Parque da Cultura até o próximo domingo (13/8). Escritores e escritoras que representam vozes importantes dos povos indígenas na literatura brasileira compartilham suas histórias e vivências em bate-papos e sessões de contação de história.

Nesta quarta-feira (9/8), às 18h, no Cine Fliv, o público tem a oportunidade de trocar ideias com a escritora, educadora, narradora de histórias e mediadora de leitura amapaense Lucia Morais Tucuju, que pertence à etnia Galibi-Marworno. O bate-papo com ela será mediado pelo jornalista, ator e curador musical Hárlen Felix.

Autora do livro de poesias “Tucumã”, Lucia integra o movimento Mulherio das Letras Indígenas, que promove a divulgação das obras de escritoras indígenas. Ela também tem experiência como atriz, atuando no monólogo “Arandu Lendas Amazônicas”, patrocinado e apresentado pelo Banco do Brasil, e no filme “Ricos de Amor 2”, da Netflix.

Mediação de leitura

Outro convidado indígena do FLIV 2023, o escritor, músico, compositor e cineasta Cristino Wapichana realiza mediação de leitura para as crianças nesta quarta (9/8), às 11h, na Biblioteca Flivinho. As crianças vão conhecer a lenda de Ceuci, a mãe do pranto, que devora tudo o que vê pela frente. É por meio dessa história que o povo Anambé, do qual pertence Wapichana, ensina e justifica a existência de tudo que existe sobre a Terra.

Nascido em Boa Vista (RO), Wapichana é autor do livro “A Boca da Noite”, que já foi traduzido para o idioma sueco e recebeu a Estrela de Prata do Prêmio Peter Pan, do International Board on Books for Young People. Também destaca sua contribuição para a antologia de contos indígenas “Nós”, publicada em 2019 pela Companhia das Letras no selo infanto-juvenil Companhia das Letrinhas.

Sustentabilidade

A quarta-feira (9/8) do FLIV 2023 também é marcada por um bate-papo promovido pelo Sesc SP, por meio das Edições Sesc, em torno do livro “A vingança de Platão: política na era da ecologia”, do escritor e professor norte-americano William Ophuls. Para refletir sobre as discussões propostas pela obra, lançada no Brasil pelas Edições Sesc, foram convidados o geógrafo Wagner Costa Ribeiro, especialista em Geografia Política e Meio Ambiente, e a jornalista e escritora Maria Zulmira de Souza, idealizadora e cocriadora dos programas “Repórter Eco” e “Ecoprático” (TV Cultura) e “Sustentáculos” (TV Brasil), que são referência na temática ambiental.

Programação artística

Teatro, música e contação de histórias movimentam o FLIV 2023 nesta quarta-feira (9/8). Quem abre a programação é a Cia. Parlenda, que apresenta “O Conto da Iara” no Circo Show Fliv, e a contadora de histórias Dani Ribeiro, que tem encontro marcado com as crianças na Biblioteca Flivinho.

A Entre Aspas Cia. Teatral traz para o FLIV 2023 o espetáculo “Nossa casa, nossa Terra!”, que dialoga com a temática sustentável da 13ª edição do festival. Também haverá a apresentação da peça “O Rei da Vela”, montagem do clássico de Oswald de Andrade feita pelos alunos do IFSP Câmpus Votuporanga.

Na programação musical, os destaques são um concerto de piano solo e a apresentação do grupo Canto Livre, além da Baladinha Cultural com o DJ Set Hárlen Felix.

O Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O evento tem patrocínio de Unifev, Porecatu, Pacaembu Construtora, Starb, Cantoia Figueredo, Proença Supermercados, Flash Net Brasil e Metah – Soluções para Educação. Colaboração: SAEV Ambiental, Neoenergia Elektro, Sesc SP, Senac SP, Sênior Editora, Editora De Criança para Criança, Biblion, Tudo Vira Cult SP. Cult SP. Promoção: TV TEM – Afiliada da Rede Globo.

13º Festival Literário de Votuporanga (FLIV)

Programação de quarta-feira (9/8)

8h às 22h – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

8h às 22h – Exposição ‘Retratos’ (Edgard Andreatta) | Piso 1

8h às 22h – Livraria Espaço | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Sênior Editora | Editoras e Livrarias

8h às 21h – Biblion – A Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo | Parque

8h, 10h, 13h, 14h – ‘Conto da Iara’, com a Cia. Parlenda | Circo Show Fliv

8h, 10h, 15h – Contação de história ‘Awalé – Plantar e Colher’, com Dani Ribeiro | Biblioteca Flivinho

8h30 – Estúdio TikTok de Dança | Parque

9h – Contação de histórias com a Cia. Malas Portam | Biblioteca Flivinho

9h às 22h – Exposição ‘Timeless’, de Marcelo Tinoco | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Troca de Livros | Museu Interativo (Espaço Sena)

9h às 22h – Espaço Gamer | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Para Onde o Mundo Caminha’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Instagramável | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h e 15h – Oficina de pintura à lápis com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

9h – Teatro lambe-lambe ‘Você conhece a Pisadeira?’ | Piso 1

9h – Contação de história ‘Livre como o vento’, com Mandingueiras da Pracinha | Circo Show Fliv

10h – Lançamento do Conecta Votuporanga | Cine Fliv

10h – Oficina de bonequinhos ecológicos, com Saev Ambiental | Oficina Fliv

11h – Mediação de leitura com Cristino Wapichana | Biblioteca Flivinho

11h – Espetáculo ‘Nossa casa, nossa Terra!’, com a Entre Aspas Cia. Teatral | Circo Show Fliv

12h – Oficina de breaking | Circo Show Fliv

13h30 às 15h30 – Mamaço: orientações sobre o aleitamento | Cine Fliv

14h – Estúdio TikTok de Dança | Parque

14h e 16h – Contação de história ‘Na volta que o mundo deu’, com Mandingueiras da Pracinha | Biblioteca Flivinho

14h – Oficina de criação de gibis | Editoras e Livrarias

15h – Oficina de caricatura | Editoras e Livrarias

15h – ‘O mundo encantado da Magihistória!’, com Denise Nascimento e Fernando Rangel | Biblioteca Flivinho

16h às 18h – Oficina de fotografia profissional de produtos com o celular, com Marcos Vieira | Cine Fliv

16h – Oficina ‘Use, reuse e desenhe’, com Tyler Bertrand | Oficina Fli

17h – Oficina ‘Misturando cores’, com Elaine Fefin | Oficinas Fliv

17h – Contação de história ‘O Milagre da Semente’ | Parque

18h – Bate-papo com a escritora Lucia Morais Tucuju | Cine Fliv

18h30 – Espetáculo ‘O Rei da Vela’, com o IFSP Câmpus Votuporanga | Palco Cit

18h30 – Filme ‘Garoto Cósmico’ | Cine Praia

19h às 20h – Oficina ‘Mãos que Fazem’, com Hélida Rapassi | Oficina Fliv

19h30 – Espetáculo ‘A Magia do Circo’, com Circo Show | Circo Show Fliv

19h30 – Sarau Cultural com Concerto de Piano Solo | Palco Praça

19h30 – Bate-papo Edições SESC sobre o livro ‘A vingança de Platão: política na era da ecologia’, com Wagner Costa Ribeiro e Renato Morgado | Cine Fliv

19h30 – Aula de dança contemporânea, com Mariana Maricato | Varanda Cultural

19h30 – Teatro de fantoche com Amanda Cuim e pintura de rosto com Adriana Emília Salustiano Doná e William Geretti | Biblioteca Flivinho

20h30 – Canto Livre apresenta ‘Noites de Junho’ | Palco Principal

22h – Baladinha Cultural, com DJ Set Hárlen Felix | Palco Praça

Serviço

13º Festival Literário de Votuporanga – FLIV

De 6 a 13 de agosto

Parque da Cultura, em Votuporanga (SP)

Agendamento de visitas escolares: (17) 3421-8218 (ramal 214)

Mais informações: flivotuporanga.com.br