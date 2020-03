A Orquestra inicia sua quarta temporada homenageando o Dia da Mulher, e o repertório escolhido para o concerto desse ano traz arranjos musicais cuidadosamente elaborados. O programa é inteiramente composto de músicas com nomes de mulheres como Manuela, Marina, Luiza, Aline, Maria, Ana Júlia, entre outras, representando a pluralidade feminina e a particularidade de cada uma.

A apresentação do concerto “Elas” será no dia 6 de março, às 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. O evento é gratuito e aberto a toda comunidade.

Aluna da Escola Municipal de Artes é aprovada no vestibular da Unicamp

A Escola Municipal de Artes comemora a aprovação de uma de suas alunas na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A jovem votuporanguense Evelyn de Oliveira Fiori é instrumentista na orquestra e inicia 2020 cursando graduação em Música na modalidade Instrumento (violino) naquela Universidade.

Evelyn iniciou seus estudos musicais ainda criança em um dos projetos oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo. “Acompanhamos parte dessa trajetória e do seu desenvolvimento pessoal como violinista, o que nos enche de alegria e mostra a importância das ações e investimentos do poder público em projetos culturais no nosso município”, comenta o Maestro Mazinho Sartori.