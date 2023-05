8ª Mostra de Dança segue com oficinas e apresentações neste final de semana

Atividades ocorrerão no Parque da Cultura e no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo

Em continuidade à programação das atividades da 8ª Mostra de Dança, realizada pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, neste final de semana também estão sendo desenvolvidas diversas oficinas de formação e apresentações.

No sábado (27/5), os espetáculos terão início às 19h30, no Centro de Convenções, com ballet clássico, breaking, contemporâneo, dança do ventre, flamenco, hip hop, jazz e sapateado.

O evento segue até domingo (28/5) com oficinas temáticas para todos os públicos. “A Mostra de Dança é mais uma oportunidade para darmos visibilidade aos nossos artistas que estão sempre apoiando nossos projetos e realizações, representando muito bem nossa cidade, além de fomentar novos talentos. Fica aqui o meu convite para que todos participem e prestigiem,” disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Cronograma das oficinas:

Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” – Parque da Cultura

Descobrindo Talentos – Amanda Borim Matsumoto

Data: 27/05 (sábado)

Horários:

14h (6 a 8 anos)

15h (a partir de 9 anos)

Local: Varanda Cultural

Fora do Eixo – Amanda Cunha dos Santos

Data: 21/05 (domingo)

Horário: 15h

Local: Varanda Cultural

Data: 28/5 (domingo)

Horário: 15h

Local: Sala de Oficinas

Cabelos ao Vento – Lorena Cunha dos Santos

Datas: 27 e 28/05

Horário: 14h

Local: Sala de Oficinas

Aprenda a Dançar Breaking utilizando golpes da Capoeira – Danilo Germano

Data: 27/05 (sábado)

Horário: 17h

Local: Sala de Oficinas

Oficina de Dança: Passos universais – aprenda em Votuporanga… dance pelo mundo em qualquer lugar com qualquer pessoa – Rodrigo Marcel Garcia

Data: 27/05 (sábado)

Horário: 18h

Local: Sala de Oficinas

Serviço:

Local: Parque da Cultura

Endereço: Av. Francisco Ramalho Mendonça, 3112, bairro Jardim Alvorada

Horário: a partir das 14h

Local: Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo

Endereço: Av. dos Bancários, 3299, bairro Jardim Alvorada

Horário: 19h30