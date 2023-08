FLIV 2023 movimenta Votuporanga com cerca de 400 atrações a partir do próximo domingo

Décima terceira edição do Festival Literário de Votuporanga evidencia a leitura como um ato sustentável

Cerca de 400 atrações, entre apresentações artísticas, ações formativas, exposições, feira de livros e bate-papo com escritores, marcam a programação da 13ª edição do Festival Literário de Votuporanga (FLIV), que tem início no próximo domingo (6/7), no Parque da Cultura.

Ao longo de oito dias, o FLIV destaca o hábito da leitura como um ato sustentável, tendo como tema principal “Sustentar mundos, carregar sonhos” e a escritora, ilustradora, atriz e cineasta Rita Carelli como a homenageada do ano. O bate-papo com a escritora homenageada será no dia 12/8 (sábado), às 17h, no Cine Fliv, com mediação de Reynaldo Damazio.

Para marcar a véspera do aniversário de Votuporanga, na segunda-feira (7/8), o FLIV recebe no Palco Principal a banda Os Paralamas do Sucesso, que canta os sucessos de sua carreira num show memorável. Ao longo da programação, o Palco Principal receberá atrações musicais da região, entre elas a Banda Musical Zequinha de Abreu, de Votuporanga, e a Facmol – Orquestra de Sopros e Percussão, de Pereira Barreto.

Para recepcionar as caravanas escolares de mais de 80 cidades da região, o FLIV 2023 tem como novidade o seu Circo Show, que será palco de uma série de atrações como contação de histórias, mediações de leituras e espetáculos teatrais.

São mais de 10 espaços com atividades no Parque da Cultura e com opções para todas as idades. Entre eles, está o Cine Praia, uma parceira com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), que abrigará a exibição de clássicos do cinema nacional.

Escritores convidados

A atividade mais esperada da programação do FLIV, os bate-papos com escritores e escritoras deste ano revela a diversidade que enriquece a literatura brasileira. Confira quem são os convidados e convidadas da 13ª edição:

Auritha Tabajara

A cearense Auritha Tabajara é uma escritora, poeta e contadora de histórias conhecida por ser a primeira cordelista indígena do Brasil. O seu livro “Magistério Indígena em Verso e Poesia” foi considerado como de leitura obrigatória nas escolas públicas pelo Estado do Ceará.

Cristino Wapichana

Cristino Wapichana é músico, compositor, cineasta e escritor indígena nascido em Boa Vista (RO). Seu livro “A Boca da Noite” foi traduzido para o idioma sueco e recebeu a Estrela de Prata do Prêmio Peter Pan, do International Board on Books for Young People. Também destaca sua contribuição para a antologia de contos indígenas “Nós”, publicada em 2019 pela Companhia das Letras no selo infanto-juvenil Companhia das Letrinhas.

Denise Nascimento

A designer mineira Denise Nascimento se dedica, desde 1998, à ilustração de livros para crianças e adolescentes. Entre as obras que ilustrou estão “Betina”, de Nilma Lino Gomes, e “As cores do mundo de Lúcia”, de Jorge Fernando dos Santos.

Fernando Rangel

Fernando Rangel é escritor, poeta, roteirista e dramaturgo. Como romancista, publicou o livro “Jolly’s 1984” (2008), vencedor do Projeto Nascente da USP (2005) e ganhador do Prêmio de Autor Revelação da Secretaria de Estado da Cultura (2005). Como roteirista de televisão trabalhou na TV Cultura, na qual integrou a equipe de roteiristas dos programas “Castelo RÁ-TIM-BUM” (1992), “O Mundo da Lua” (1992) e “Projeto Ipê” (1991). Também é autor de peças premiadas.

Lucia Morais Tucuju

Amapaense da etnia indígena Galibi-Marworno, Lúcia Morais Tucuju é educadora, escritora, narradora de histórias e mediadora de leitura. Integra o Mulherio das Letras Indígenas. Como atriz, atuou no monólogo “Arandu Lendas Amazônicas”, patrocinado e apresentado pelo Banco do Brasil, e no filme “Ricos de Amor 2”, da Netflix. É autora do livro de poesias “Tucumã”.

Maria José Silveira

A goiana Maria José Silveira é escritora, editora e tradutora. Seu primeiro romance, “A mãe da mãe de sua mãe e suas filhas” (Editora Globo), recebeu o Prêmio Revelação da APCA 2002 e já ganhou edições nos Estados Unidos, Itália e França. Desde então, publicou oito romances. Em 2021, com “Maria Altamira” (Instante), foi finalista dos prêmios Oceanos e Jabuti. É também autora de duas peças de teatro já encenadas.

Thiago Cóstackz

Thiago Cóstackz é artista plástico multimídia, documentarista, escritor, letrista e ativista ambiental. Artista incansável, esteve envolvido, nos últimos 12 anos, em mais de 70 ações pelo Brasil e em países como Alemanha, Rússia, Dinamarca, Islândia, Holanda, EUA, Inglaterra, Groenlândia e Itália, além de intervenções em lugares como o Oceano Glacial Ártico, Atlântico Sul, Caatinga e Florestas tropicais. Seu nome tem sido associado a grandes realizações e a astros internacionais, como Roger Waters (ex-Pink Floyd), que o escolheu para realizar uma intervenção invocando questões ambientais e de direitos humanos no aclamado show “The Wall”, para 70 mil pessoas no Brasil, em 2012.

O Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O evento tem patrocínio da SAEV Ambiental e apoio da Amigos da Arte – Organização Social de Cultura, Poiesis Instituto de Apoio à Cultura e a Literatura, Museu da Imagem Som e SP Leituras. Colaboração: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Neoenergia Elektro, Sesc, Senac, Biblion e Tudo Vira Cult SP. Promoção: TV TEM – Afiliada da Rede Globo.

13º Festival Literário de Votuporanga

Programação dia a dia

Domingo (6/8)

20h às 22h – Livraria Espaço | Editora e Livrarias

20h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

20h às 22h – Editora Sênior | Editoras e Livrarias

20h às 22h – Exposição ‘Retratos’ | Piso 1

20h às 22h – Exposição ‘Timeless’ (Marcelo Tinoco) | Museu Interativo (Espaço Senac)

20h às 22h – Troca de livros | Museu Internativo (Espaço Senac)

20h às 22h – Espaço Gamer | Museu Internativo (Espaço Senac)

20h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

20h às 22h – Exposição ‘Para onde o mundo caminha – Objetivos de desenvolvimento sustentável | Museu Interativo (Espaço Senac)

20h às 22h – Espaço Instamagrável | Museu Interativo (Espaço Senac)

20h às 23h30 – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

20h – Abertura oficial | Palco Principal

20h30 – Show do Old Chevy Trio | Palco Principal

22h – Sarau Cultural com Tai Aragão e banda | Palco Praça

23h30 – Baladinha Cultural com DJ Set Hárlen Félix | Palco Praça

Segunda-feira (7/8)

8h às 23h30 – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

8h às 22h – Exposição ‘Retratos’ | Piso 1

8h às 22h – Livraria Espaço | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora Sênior | Editoras e Livrarias

8h às 17h – Projeto ‘Aulas de Energia’ (Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro) | Parque

8h às 21h – Biblion – A Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo | Parque

8h – ‘Contar e Cantar’, com Karen Rodrigues | Circo Show Fliv

9h às 22h – Exposição ‘Timeless’ (Marcelo Tinoco) | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Troca de livros | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Gamer | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Para onde o mundo caminha – Objetivos de desenvolvimento sustentável’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Instamagrável | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h – ‘Segredinho da Vó’, com Fernanda Munhão | Circo Show Fliv

9h – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Flivinho

9h – Oficina de pintura à lápis com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

9h às 10h – Workshop ‘Luz e sombra contam uma história’ | Cine Fliv

9h às 11h – Oficina ‘Práticas corporais e relaxamento durante a gestação’, com o professor de Educação Física Tiago Goulart Marchi | Biblioteca Primeiríssima Infância

10h – Histórias indígenas narradas por Lucia Morais Tucuju | Biblioteca Flivinho

10h – Oficina ‘Mãos que criam’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

10h – ‘Contar e Cantar’, com Karen Rodrigues | Circo Show Fliv

11h – ‘Segredinho da Vó’, com Fernanda Munhão | Circo Show Fliv

11h – Oficina de pintura artística, com Recriartes| Biblioteca Primeiríssima Infância

12h – Oficina de breaking | Circo Show Fliv

13h – Oficina ‘Dança Criativa – Renove suas energias’ | Circo Show Fliv

14h- Oficina ‘Misturando cores’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

14h – Oficina de criação de gibis, com Escola Studio de

Artes de São Paulo | Editoras e Livrarias

14h – ‘Segredinho da Vó’, com Fernanda Munhão | Circo Show Fliv

15h – Oficina de caricatura, com Escola Studio de Artes de São Paulo | Editoras e Livrarias

15h – ‘Contar e Cantar’, com Karen Rodrigues | Circo Show Fliv

15h – Peça ‘Você conhece a Pisadeira?’ (Teatro Lambe-Lambe | Parque

15h – Oficina ‘Papercrat’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

16h – ‘Segredinho da Vó’, com Fernanda Munhão | Circo Show Fliv

16h – Contação de histórias com a Cia. Malas Portam | Biblioteca Flivinho

16h – Oficina ‘Use, reuse e desenhe’, com Tyler Bertrand | Oficina Fliv

16h – Oficina de pintura à lápis, com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

17h – Oficina de pintura artística, com Recriartes | Biblioteca Primeiríssima Infância

17h – Oficina ‘Agulhas em ação’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

18h – Espetáculo ‘Água Doce’, com Cia. da Tribo | Quintal Fliv

18h30 – Filme ‘Minhocas’ | Cine Praia

19h às 20h – Oficina ‘Mãos que fazem’, com Hélida Rapassi | Oficina Fliv

19h – Camerata Villa-Lobos de Votuporanga | Palco Cit

19h30 – Intervenção poética ‘Te Pego lá Fora e Outras Histórias’, com Rodrigo Ciríaco | Cine Fliv

19h30 – ‘A Magia do Circo’, com Circo Show | Circo Show Fliv

20h30 – Show da banda Os Paralamas do Sucesso |Palco Principal

22h – Sarau Cultural com grupo Pano Pra Manga | Palco Praça

23h30 – Baladinha Cultural com DJ Set Hárlen Felix | Palco Praça

Terça-feira (8/8)

8h às 23h30 – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

8h às 22h – Exposição ‘Retratos’ | Piso 1

8h às 22h – Livraria Espaço | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora Sênior | Editoras e Livrarias

8h às 17h – Projeto ‘Aulas de Energia’ (Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro) | Parque

8h às 21h – Biblion – A Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo | Parque

8h – ‘Segredinho da Vó’, com Fernanda Munhão | Circo Show Fliv

9h às 22h – Exposição ‘Timeless’ (Marcelo Tinoco) | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Troca de livros | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Gamer | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Instamagrável | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Para onde o mundo caminha – Objetivos de desenvolvimento sustentável’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h – Oficina de pintura à lápis, com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

9h – Espetáculo ‘Livre como o vento’, com Mandingueiras da Pracinha | Circo Show Fliv

9h às 11h – Oficina de pintura na barriga, com Daiane Rodrigues Caldeira de Oliveira | Biblioteca Primeiríssima Infância

9h às 11h – Workshop ‘Luz e sombra contam uma história’ | Cine Fliv

10h – ‘Segredinho da Vó’, com Fernanda Munhão | Circo Show Fliv

10h – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Primeiríssima Infância

10h – Oficina ‘Misturando cores’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

11h – Oficina de pintura artística, com Recriartes | Biblioteca Primeiríssima Infância

11h – Espetáculo ‘Livre como o vento’, com Mandingueiras da Pracinha | Circo Show Fliv

12h – Oficina de breaking | Circo Show Fliv

13h – Oficina ‘Dança Criativa – Renove suas energias’ | Circo Show Fliv

14h – Oficina ‘Papercraft’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

14h – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Flivinho

14h – ‘Segredinho da Vó’, com Fernanda Munhão | Circo Show Fliv

14h às 16h – Atividades lúdicas, recreativas e rítmicas com

o professor de Educação Física Tiago Goulart Marchi | Biblioteca Primeiríssima Infância

14h – Oficina de criação de gibis, com Escola Studio de

Artes de São Paulo | Editoras e Livrarias

15h – Oficina de caricatura, com Escola Studio de Artes de São Paulo | Editoras e Livrarias

15h – ‘Segredinho da Vó’, com Fernanda Munhão | Circo Show Fliv

15h – Espetáculo ‘Você conhece a Pisadeira?’ (Teatro Lambe-Lambe) | Parque

15h – Oficina ‘Mãos que criam’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

16h – Espetáculo ‘Na volta que o mundo deu’, com Mandingueiras da Pracinha | Circo Show Fliv

16h – Contação de histórias com a Cia Malas Portam | Biblioteca Flivinho

16h – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Primeiríssima Infância

16h – Oficina de pintura à lápis, com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

16h – Workshop ‘Nada se cria, tudo de recicla’, com Tyler Bertrant | Parque

17h – Contação de história ‘O Milagre da Semente’ | Parque

17h – Bate-papo com Robertinha (Valquírias World) | Cine Fliv

17h – Oficina de pintura artística, com Recriartes | Biblioteca Primeiríssima Infância

17h – Oficina ‘Mãos que criam’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

18h30 – Coral de Violas ‘A Voz do Sertão’ | Palco Cit

18h30 – Filme ‘O Menino e o Mundo’ | CinePraia

19h às 20h – Oficina ‘Mãos que Fazem’, com Hélida Rapassi | Oficina Fliv

19h30 – Espetáculo ‘A Magia do Circo’, com Circo Show | Circo Show Fliv

19h30 – Espetáculo ‘Traiu ou não traiu: o julgamento de Capitu’, com IFSP Câmpus Votuporanga | Cine Fliv

19h30 – Sarau cultural, com Trio Engrenagens | Palco Praça

20h30 – Show da banda GPlay | Palco Principal

22h – Baladinha Cultural, com DJ Set Hárlen Felix | Palco Praça

Quarta-feira (9/8)

8h às 22h – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

8h às 22h – Exposição ‘Retratos’ | Piso 1

8h às 22h – Livraria Espaço | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora Sênior | Editoras e Livrarias

8h às 17h – Projeto ‘Aulas de Energia’ (Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro) | Parque

8h às 21h – Biblion – A Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo | Parque

8h – Espetáculo ‘Conto da Iara’, com a Cia. Parlenda | Circo Show Fliv

8h – Contação de história ‘Awalé – Plantar e Colher’, com Dani Ribeiro |Biblioteca Flivinho

8h30 – Estúdio TikTok de Dança | Parque

9h – Contação de histórias com a Cia. Malas Portam | Biblioteca Flivinho

9h às 22h – Exposição ‘Timeless’, de Marcelo Tinoco | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Troca de Livros | Museu Interativo (Espaço Sena)

9h às 22h – Espaço Gamer | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Para Onde o Mundo Caminha’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Instagramável | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h – Oficina de pintura à lápis, com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

9h – Espetáculo ‘Você conhece A Pisadeira?’ (Teatro Lambe-Lambe) | Parque

9h – Espetáculo ‘Livre como o vento’, com Mandingueiras da Pracinha | Circo Show Fliv

10h – Lançamento 1Doc | Cine Fliv

10h – Espetáculo ‘Conto da Iara’, com a Cia. Parlend | Circo Show Fliv

10h – Contação de história ‘Awalé – Plantar e Colher’, com Dani Ribeiro | Biblioteca Flivinho

9h às 22h – Espaço Instamagrável | Museu Interativo (Espaço Senac)

10h – Oficina de bonequinhos ecológicos, com Saev Ambiental | Oficina Fliv

11h – Mediação de leitura com Cristino Wapichana | Biblioteca Flivinho

11h – Espetáculo ‘Nossa casa, nossa Terra!’, com a Entre Aspas Cia. Teatral | Circo Show Fliv

12h – Oficina de breaking | Circo Show Fliv ]

13h – Espetáculo ‘Conto da Iara’, com a Cia. Parlenda | Circo Show Fliv

13h30 – Estúdio TikTok de Dança | Parque

13h30 às 15h30 – Mamaço – orientações sobre o aleitamento, avaliação de pega das mamas e cálculo do peso dos bebês | Cine Fliv

14h – Espetáculo ‘Na volta que o mundo deu’, com Mandingueiras da Pracinha | Biblioteca Flivinho

14h – Espetáculo ‘Conto da Iara’, com a Cia. Parlenda | Circo Show Fliv

14h – Oficina de criação de gibis, com a Escola Studio de

Artes de São Paulo | Editoras e Livrarias

15h – Oficina de caricatura, com a Escola Studio de Artes de São Paulo | Editoras e Livrarias

15h – Contação de história ‘Awalé – Plantar e Colher’, com Dani Ribeiro | Circo Show Fliv

15h – ‘O mundo encantado da Magihistória!’, com Denise Nascimento e Fernando Rangel | Biblioteca Flivinho

15h – Oficina de pintura à lápis, com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

16h – Espetáculo ‘Na volta que o mundo deu’, com Mandingueiras da Pracinha | Circo Fliv

16h às 18h – Oficina de fotografia profissional de produtos com o celular, com Marcos Vieira | CineFliv

16h – Oficina ‘Use, reuse e desenhe’, com Tyler Bertrand | Oficina Fliv

17h – Oficina ‘Misturando cores’, com Elaine Fefin | Oficinas Fliv

17h – Contação de história ‘O Milagre da Semente’ | Parque

18h – Bate-papo com a escritora Lucia Morais Tucuju | Cine Fliv

18h30 – Espetáculo ‘O Rei da Vela’, com o IFSP Câmpus Votuporanga | Palco Cit

18h30 – Filme ‘Garoto Cósmico’ | Cine Praia

19h às 20h – Oficina ‘Mãos que Fazem’, com Hélida Rapassi | Oficina Fliv

19h30 – Espetáculo ‘A Magia do Circo’, com Circo Show | Circo Show Fliv

19h30 – Sarau Cultural com Concerto de Piano Solo | Palco Praça

19h30 – Bate-papo Edições SESC sobre o livro ‘A vingança de Platão: política na era da ecologia’, com Wagner Costa Ribeiro e Renato Morgado | Cine Fliv

19h30 – Aula de dança contemporânea, com Mariana Maricato | Varanda Cultural

19h30 – Teatro de fantoche com Amanda Cuim e pintura de rosto com Adriana Emília Salustiano Doná e William Geretti | Biblioteca Flivinho

20h30 – Canto Livre apresenta ‘Noites de Junho’ | Palco Principal

22h – Baladinha Cultural, com DJ Set Hárlen Felix | Palco Praça

Quinta-feira (10/8)

8h às 22h – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

8h às 22h – Exposição ‘Retratos’ | Piso 1

8h às 22h – Livraria Espaço | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora Sênior | Editoras e Livrarias

8h às 17h – Projeto ‘Aulas de Energia’ (Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro) | Parque

8h – Espetáculo ‘Nossa casa, nossa Terra!’, com a Entre Aspas Cia. Teatral | Circo Show Fliv

8h – Contação de história ‘Awalé – Plantar e Colher’, com Dani Ribeiro | Biblioteca Flivinho

9h – ‘Contar e Cantar’, com Karen Rodrigues | Circo Show Fliv

9h – Espetáculo ‘Conto da Iara’, com a Cia. Parlenda | Circo Show Fliv

9h – Espetáculo ‘Você conhece A Pisadeira?’ (Teatro Lambe-Lambe) | Parque

9h às 22h – Exposição ‘Timeless’, de Marcelo Tinoco | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Troca de Livros | Museu Interativo (Espaço Sena)

9h às 22h – Espaço Gamer | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Para Onde o Mundo Caminha’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Instagramável | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h – Oficina de pintura à lápis, com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

10h – Oficina de bonequinhos ecológicos, com Saev Ambiental | Oficina Fliv

10h – Espetáculo ‘Nossa casa, nossa Terra!’, com a Entre Aspas Cia. Teatral | Circo Show Fliv

10h – Contação de história ‘Awalé – Plantar e Colher’, com Dani Ribeiro | Biblioteca Flivinho

11h – ‘Contar e Cantar’, com Karen Rodrigues | Circo Show Fliv

11h – Espetáculo ‘Conto da Iara’, com a Cia. Parlenda | Circo Show Fliv

12h – Oficina de breaking | Circo Show Fliv

13h – Contação de história ‘Awalé – Plantar e Colher’, com Dani Ribeiro | Biblioteca Flivinho

14h às 15h – Palestra sobre o Banco de Leite e Amamentação, com a nutricionista Angelica dos Santos Lopes e a enfermeira Luciana Maricato Berardo | Cine Fliv

14h – Estúdio TikTok de Dança | Parque

14h – Espetáculo ‘Conto da Iara’, com a Cia. Parlenda | Circo Show Fliv

14h – Contação de história ‘Awalé – Plantar e Colher’, com Dani Ribeiro | Biblioteca Flivinho

14h – Oficina de criação de gibis, com a Escola Studio de

Artes de São Paulo | Editoras e Livrarias

15h – Oficina de caricatura, com a Escola Studio de Artes de São Paulo | Editoras e Livrarias

15h – Espetáculo ‘Nossa casa, nossa Terra!’, com a Entre Aspas Cia. Teatral | Circo Show Fliv

15h – Espetáculo ‘Conto da Iara’, com a Cia. Parlenda | Circo Show Fliv

15h – Oficina de pintura à lápis, com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

16h às 18h – Oficina de fotografia profissional de produtos com o celular, com Marcos Vieira | CineFliv

16h – ‘Contar e Cantar’, com Karen Rodrigues | Circo Show Fliv

16h – Oficina ‘Use, reuse e desenhe, com Tyler Bertrand | Oficina Fliv

17h – Oficina ‘Papercrat’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

17h – Contação de história ‘O Milagre da Semente’ | Parque

18h – Espetáculo ‘Maruja: nem tão bela, nem tão bruxa’, com Solano Antunez Produções | Palco Cit

18h30 – Filme ‘Pagliacci’ | CinePraia

19h às 20h – Oficina de artesanato ‘Mãos que Fazem’ | Oficina Fliv

19h30 às 21h30 – Oficina de máscaras com Jéssica Geretti e Melka Faria Catelan e de teatro de fantoches com Amanda Cuim | Oficina Fliv

19h30 – Bate-papo com a escritora Auritha Tabajara, com mediação de Aliana Lopes Câmara | Cine Fliv

19h30 – Espetáculo ‘A Magia do Circo’, com Circo Show | Circo Show Fliv

19h30 – Sarau Cultural, com Ritmos e Cores do Brasil: Uma noite de Música Brasileira | Palco Praça

20h30 – Banda Musical Zequinha de Abreu | Palco Principal

21h30 – Espetáculo ‘Corpomáquina – Tecnologia das raízes’, com o coletivo Robo.art | Palco Praça

Sexta-feira (11/8)

8h às 22h – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

8h às 22h – Exposição ‘Retratos’ | Piso 1

8h às 22h – Livraria Espaço | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora Sênior | Editoras e Livrarias

8h às 17h – Projeto ‘Aulas de Energia’ (Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro) | Parque

8h – Espetáculo ‘Nossa casa, nossa Terra!’, com a Entre Aspas Cia. Teatral | Circo Show Fliv

8h – ‘Contar e Cantar’, com Karen Rodrigues | Biblioteva Flivinho

9h – Contação de história ‘Velho Chico, Suas Águas e Seus Mistérios’, com Tânia Alonso | Circo Show Fliv

9h – Espetáculo ‘O segredo do Rei’, com Grupo Mono | Biblioteca Flivinho

9h às 22h – Exposição ‘Timeless’, de Marcelo Tinoco | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Troca de Livros | Museu Interativo (Espaço Sena)

9h às 22h – Espaço Gamer | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Para Onde o Mundo Caminha’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Instagramável | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h – Oficina de pintura à lápis, com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

10h – Oficina de bonequinhos ecológicos, com Saev Ambiental | Oficina Fliv

10h – Lançamento do gibi ‘Pet não é Brinquedo’, do veterinário Alex de Alcântara | Cine Fliv

10h – Espetáculo ‘Nossa casa, nossa Terra!’, com a Entre Aspas Cia. Teatral | Circo Show Fliv

10h – Espetáculo ‘O segredo do Rei’, com Grupo Mono | Biblioteca Flivinho

11h – Contação de história ‘Velho Chico, Suas Águas e Seus Mistérios’, com Tânia Alonso | Circo Show Fliv

11h – ‘Contar e Cantar’, com Karen Rodrigues | Circo Show Fliv

12h – Oficina de breaking | Circo Show Fliv

13h – Contação de história ‘Velho Chico, Suas Águas e Seus Mistérios’, com Tânia Alonso | Circo Show Fliv

13h – Espetáculo ‘Nossa casa, nossa Terra!’, com a Entre Aspas Cia. Teatral | Biblioteca Flivinho

14h – Contação de história ‘Velho Chico, Suas Águas e Seus Mistérios’, com Tânia Alonso | Circo Show Fliv

14h – Espetáculo ‘Nossa casa, nossa Terra!’, com a Entre Aspas Cia. Teatral | Biblioteca Flivinho

14h – Espetáculo ‘Você conhece a Pisadeira?’ (Teatro Lambe-Lambe) | Parque

14h – Aula de dança contemporânea com Mariana Maricato | Varanda Cultural

14h – Oficina de criação de gibis, com a Escola Studio de

Artes de São Paulo | Editoras e Livrarias

15h – Oficina de caricatura, com a Escola Studio de Artes de São Paulo | Editoras e Livrarias

15h às 16h – Vivência de dança do ventre: seu quadril em movimento | Varanda Cultural

15h – Estúdio TikTok de Dança | Parque

15h – Oficina ‘Use, reuse e desenhe, com Tyler Bertrand | Oficina Fliv

15h – Espetáculo ‘O segredo do Rei’, com Grupo Mono | Circo Show Fliv

11h – ‘Contar e Cantar’, com Karen Rodrigues | Biblioteca Flivinho

16h às 18h – Oficina de fotografia profissional de produtos com o celular, com Marcos Vieira | CineFliv

16h – Oficina de pintura à lápis, com Edgard Andreatta | Oficina Fliv

16h às 18h – FlashBack Dance | Quintal Fliv

17h – Oficina ‘Mãos que criam’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

19h às 20h – Aula de dança contemporânea com Mariana Maricato | Varanda Cultural

18h – Oficina ‘Agulhas em ação’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

18h30 – Filme ‘Hamaca Paraguaya’ | Cine Praia

18h – Espetáculo ‘A Mãe Natureza e seus desafios’ | Palco Cit

19h às 20h – Show ‘É de Angola’ | Palco Praça

19h às 20h – Oficina ‘Mãos que fazem’, com Hélida Rapassi | Oficina Fliv

19h30 – Bate Papo com a escritora Maria José Silveira e Thiago Cóstackz, com mediação de Hárlen Felix | Cine Fliv

19h30 – Espetáculo ‘A Magia do Circo’, com Circo Show | Circo Show Fliv

20h30 – Show ‘Lilian Jardim Homenageia Cássia Eller’ | Palco Principal

22h – Sarau Cultural, com Grupo Por Acaso | Palco Praça

23h30 – Baladinha Cultural, com DJ Set Hárlen Felix | Palco Praça

Sábado (12/8)

8h às 22h – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

8h às 22h – Exposição ‘Retratos’ | Piso 1

8h às 22h – Livraria Espaço | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora Sênior | Editoras e Livrarias

9h às 22h – Exposição ‘Timeless’, de Marcelo Tinoco | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Troca de Livros | Museu Interativo (Espaço Sena)

9h às 22h – Espaço Gamer | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Para Onde o Mundo Caminha’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Instagramável | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Primeiríssima Infância

9h – Contação de história ‘Sumaúma a Mãe das Árvores’, com Tânia Alonso | Circo Show Fliv

9h – Oficina ‘Misturando cores’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

10h – Oficina de pintura artística, com Recriartes | Biblioteca Primeiríssima Infância

10h – Espetáculo ‘O segredo do Rei’, com Grupo Mono | Circo Show Fliv

10h – Oficina ‘Mãos que criam’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

11h – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Primeiríssima Infância

11h – Contação de história ‘Sumaúma a Mãe das Árvores’, com Tânia Alonso | Circo Show Fliv

12h e 13h – Oficina ‘Dança Criativa – Renove suas energias’ | Circo Show Fliv

13h e 14 – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Primeiríssima Infância

14h – Contação de história ‘Sumaúma a Mãe das Árvores’, com Tânia Alonso | Circo Show Fliv

15h Oficina de pintura artística, com Recriartes | Biblioteca Primeiríssima Infância

15h – Espetáculo ‘O segredo do Rei’, com Grupo Mono | Circo Show Fliv

15h – Vivência de dança do ventre: mãos e braços na dança do ventre! | Varanda Cultural

15h às 16h – Oficina de artesanato ‘Mãos que fazem’ | Oficina Fliv

15h às 17h – Bate-papo com escritores locais e regionais, com mediação Reynaldo Damazio | Cine Fliv

16h – Contação de história ‘Sumaúma a Mãe das Árvores’, com Tânia Alonso | Circo Show Fliv

16h – Oficina ‘Papercraft’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

17h – Oficina ‘Agulhas em ação’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

17h – Bate-papo com a escritora homenageada, Rita Carelli, com mediação de Reynaldo Damazio | Cine Fliv

17h às 18h – Oficina ‘Mãos que fazem’, com Hélida Rapassi | Oficina Fliv

17h às 18h – Aula de dança contemporânea com Mariana Maricato | Varanda Cultural

17h às 18h – Grupo Folclórico Mungunzá: O Jongo | Parque

18h às 19h – Banda Sintonia Especial APAE | Palco Cit

18h30 – Filme ‘Jubentú’ – Cine Praia

20h – Espetáculo ‘Canteiro de Memórias’, com Uma de Nós Ateliê Teatral | Cine Fliv

20h30 – Show da Facmol – Orquestra de Sopros e Percussão | Palco Principal

22h – Sarau Cultural, com Markinho Sema | Palco Praça

23h30 – Baladinha Cultural, com DJ Set Hárlen Felix | Palco Praça

Domingo (13/8)

8h às 22h – FlashXperience: o melhor da internet e games | Quintal Fliv

8h às 22h – Exposição ‘Retratos’ | Piso 1

8h às 22h – Livraria Espaço | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora De criança para criança (jogos educativos) | Editoras e Livrarias

8h às 22h – Editora Sênior | Editoras e Livrarias

8h – ‘Reconto: Sagatrissuinorana’, com Núcleo Condão (obra de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz) | Circo Show Fliv

9h às 22h – Exposição ‘Timeless’, de Marcelo Tinoco | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Troca de Livros | Museu Interativo (Espaço Sena)

9h às 22h – Espaço Gamer | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Moda – São Paulo Fashion Week’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Exposição ‘Para Onde o Mundo Caminha’ | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h às 22h – Espaço Instagramável | Museu Interativo (Espaço Senac)

9h – Oficina ‘Papercraft’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

9h – Espetáculo ‘O segredo do Rei’, com Grupo Mono | Circo Show Fliv

9h – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Primeiríssima Infância

10h – Oficina de experimentações artísticas para bebês, com Senti Infância | Parque

10h – ‘Reconto: Sagatrissuinorana’, com Núcleo Condão (obra de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz) | Circo Show Fliv

10h – Oficina de pintura artística, com Recriartes | Biblioteca Primeiríssima Infância

10h – Oficina ‘Misturando cores’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

10h às 11h – Bate-papo sobre produção de cinema nacional | Cine Fliv

11h – Espetáculo ‘O segredo do Rei’, com Grupo Mono | Circo Show Fliv

11h – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Primeiríssima Infância

12h – Oficina de breaking | Circo Show Fliv

13h – Oficina ‘Dança Criativa – Renove suas energias’ | Circo Show Fliv

14h – ‘Reconto: Sagatrissuinorana’, com Núcleo Condão (obra de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz) | Circo Show Fliv

13h – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Primeiríssima Infância

15h às 16h – Oficina de artesanato ‘Mãos que fazem’ | Oficina Fliv

15h – Oficina de pintura artística, com Recriartes | Biblioteca Primeiríssima Infância

15h – Espetáculo ‘O segredo do Rei’, com Grupo Mono | Circo Show Fliv

16h – ‘Reconto: Sagatrissuinorana’, com Núcleo Condão (obra de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz) | Circo Show Fliv

16h – Musicalizando com Isaque Estevão | Biblioteca Primeiríssima Infância

16h – Oficina de artes para crianças, com Sentir Infância | Parque

16h30 às 16h45 – Uma pitada de dança do ventre | Quintal Fliv

16h – Oficina ‘Mãos que criam’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

17h – Oficina ‘Agulhas em ação’, com Elaine Fefin | Oficina Fliv

17h – Espetáculo ‘A Magia do Palco’ – Palco Principal

17h às 18h – Oficina de artesanato ‘Mãos que fazem’ | Oficina Fliv

18h30 – Filme ‘Guarani’ | CinePraia

18h – Espetáculo ‘Karaíba’ | Palco Cit

19h às 20h – Oficina ‘Mãos que fazem’, com Hélida Rapassi | Oficina Fliv

20h – Show da banda Big Blues | Palco Principal

Serviço

13º Festival Literário de Votuporanga – FLIV

De 6 a 13 de agosto

Parque da Cultura, em Votuporanga (SP)

Site oficial: flivotuporanga.com.br