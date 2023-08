Pessoas acima de 60 anos podem se inscrever; atividades são gratuitas e específicas para o público

Estão abertas as inscrições para a Universidade Aberta à Terceira Idade (UNIATI), programa de extensão da Unifev voltado à qualidade de vida de idosos. As atividades são realizadas semanalmente, sempre às quintas-feiras, das 14h às 17h, no câmpus Centro da Instituição. Neste semestre, as aulas começam no dia 17 de agosto.

Gratuito, o curso contará com diversas disciplinas, como motivação, autoestima e proatividade; tecnologia; educação financeira; doenças mentais; atividade física e qualidade de vida; vínculos afetivos; promoção da saúde; técnicas de relaxamento; e muito mais.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, a Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, o programa tem como objetivos promover a interação social entre os alunos, auxiliar no acesso à informação, e no desenvolvimento de práticas que incentivem a sua própria autonomia.

As inscrições podem ser feitas pelo interessados com idade acima de 60 anos, até o dia 10, pelo site unifev.edu.br/uniati23. As vagas são limitadas.

UNIATI

O Programa, desenvolvido pelo Centro Universitário de Votuporanga há mais de 20 anos, é o único dessa modalidade oferecido gratuitamente por uma Instituição de Ensino Superior (IES) da região Noroeste Paulista.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.