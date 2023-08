Mulher morre atropelada ao atravessar rodovia em Tabapuã

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma mulher de 51 anos morreu atropelada por um veículo na tarde desta quarta-feira, (02/08/2023), na rodovia que liga Tabapuã a Novais (SP).

Segundo informações apuradas pela Gazeta, a vítima trabalhava na colheita de laranjas em uma fazenda às margens da rodovia, quando, ao atravessar a pista, acabou sendo atropelada por um veículo de Novais. A vítima infelizmente morreu na hora.

A perícia foi acionada e o corpo da vítima foi levado para o IML de Catanduva (SP). As causas do acidente serão investigadas. Gazeta do Interior