BOM TRABALHO: PM de Votuporanga apreende menores tentando furtar moto no estacionamento aos fundos da Santa Casa

Na noite do último (16) policiais militares do Radiopatrulhamento de Votuporanga localizaram e apreenderam dois menores que haviam tentado furtar uma moto no estacionamento aos fundos da Santa Casa, pela rua Osvaldo Padovez.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br após atendimento de ocorrência onde dois indivíduos não identificados tentaram furtar uma motocicleta em um bolsão de motos pela Rua Osvaldo Padovez, nos fundos da Santa Casa de Votuporanga, as equipe policiais iniciaram patrulhamento preventivo com vistas a localizar os autores pelas características informadas pelo segurança do local.

Quando passava pela Rua Argentina, esquina com a Rua Piauí, sentido a Santa Casa, a equipe policial avistou dois indivíduos com as mesmas características passadas.

Ao realizar a abordagem constatou-se que os dois indivíduos, menores de idade e já conhecidos nos meios policiais pela prática de furto de motocicletas, sendo que um dos menores saiu da Fundação Casa no começo do mês de março pela mesma prática delituosa. Durante abordagem e revista pessoal nos adolescentes foi localizado um garfo com duas pontas, instrumento utilizado para furtar motocicletas. Em conversa confessaram que realmente tentaram furtar uma motocicleta minutos antes nos fundos da Santa Casa. Foi dada voz de apreensão aos dois menores, conduzidos a Central de Polícia Judiciária onde foi elaborado Boletim de Ocorrência de Ato Infracional/Tentativa de furto, sendo os menores liberados aos responsáveis.

Votunews