Homem bate na companheira, causa acidente e agride PM de folga

Na madrugada deste domingo (14), um homem de 29 anos foi preso após causar um acidente de trânsito no Jardim Marajó, no qual ele fechou o carro de um policial militar de 32 anos que estava ajudando uma mulher de 36 anos que sofreu agressões do acusado.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal reatou o relacionamento em um bar e saiu em um carro. Durante trajeto na Avenida Philadelpho Gouveia Neto houve uma discussão, na qual a mulher foi agredida e o homem tentou jogar o automóvel no rio, sendo que ele foi impedido pela vítima que puxou o freio de mão e desceu do veículo gritando por ajuda.

Neste momento o pm que estava de folga e transitava de carro junto com sua namorada parou para que a mulher entrasse e, em seguida, deixou o local sem perceber que o agressor passou a persegui-lo.

Mais tarde, na Avenida Valdomiro Lopes da Silva, o suspeito fechou o carro do policial acertando a lateral. Com o choque, o automóvel do agressor colidiu com um poste de iluminação e o carro do policial atingiu um barranco.

Após o acidente o policial desceu de seu veículo e armado informou sua profissão no intuito de conter o homem, porém o indiciado ainda exaltado partiu para cima do pm. Os dois entraram em luta corporal que foi cessada por populares.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e constatou que a companheira do agressor apresentava ferimentos na mão e no rosto e o pm estava com uma lesão no rosto.

Todos os envolvidos foram levados para a Central de Flagrantes, onde ainda foi constatado que o agressor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava embriagado.

O delegado plantonista registrou o caso como violência doméstica, duas lesões corporais e embriaguez ao volante. O agressor foi levado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Rio Preto.