Ladrão armado rouba estabelecimento comercial em Votuporanga

Indivíduo estava com parte do rosto coberto durante a prática do crime contra a empresa que fica na Rua Venezuela – próximo da Avenida Nove de Julho, no bairro San Remo. Polícia investiga o caso.

Na tarde desta quarta-feira (4), um indivíduo entrou em um estabelecimento comercial localizado na Rua Venezuela, próximo do cruzamento com a Avenida Nove de Julho, no bairro San Remo, em Votuporanga/SP e, armado com um revólver rendeu os trabalhadores, anunciando o assalto.

De acordo com informações, o ladrão chegou em uma motocicleta, estacionou ainda na referida rua, adentrando o estabelecimento já com arma em punho e, mediante grave ameaça exigiu que os proprietários entregassem todo o dinheiro do caixa, tendo as vítimas atendido o pedido. O indivíduo fugiu rapidamente após o crime.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e compareceram no local, assim como intensificaram patrulhamentos pela região, contudo, até o fechamento desta reportagem não haviam localizado o criminoso.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.