NOTÍCIA URGENTE: homem é linchado após furtar residência no bairro Matarazzo em Votuporanga

Homem é surprenedido por pessoas ainda desconhecidas após furtar uma casa no bairro Matarazzo, em Votuporanga; indivíduo foi internado em razão dos graves ferimentos e, logo após recebeu voz de prisão

Um homem foi linchado por pessoas ainda desconhecidas após ser flagrado furtando uma casa no bairro Jardim Matarazzo – zona sul de Votuporanga. O indivíduo – que já possui passagem pela polícia, teria invadido uma residência e furtado diversos objetos, entre os quais, botição de gás e televisor. Ao tomar conhecido do furto, pessoas ainda não identificadas flagraram o indivíduo que sofreu vários ferimentos pelo corpo, como fratura nos punhos, na cabeça e nas costas. Ele precisou ser atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga em razão dos sérios ferimentos e, logo após, foi conduzido à Central de Flagrantes onde a autoridade policial determinou a sua prisão em flagrante pelo delito praticado.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br as equipes da Polícia Militar foram acionadas pela Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para intervir em um caso de furto que resultou em agressão popular no bairro Matarazzo, em Votuporanga. As viaturas foram deslocadas para o local dos fatos.

Ao chegarem, os policiais encontraram o autor, identificado como W, já detido pela população e apresentando vários ferimentos e fratura nos pulsos. Os populares haviam recuperado uma televisão e algumas facas que haviam sido subtraídas por W. Além disso, a vítima informou que W havia vendido um botijão de gás a um mercadinho próximo.

Em resposta, as equipes dirigiram-se ao estabelecimento comercial onde, inicialmente, o proprietário identificado negou qualquer conhecimento do fato. No entanto, a vítima reconheceu um botijão de gás guardado no local como sendo seu.

A ação rápida das equipes da Polícia Militar garantiu a recuperação dos bens furtados e a detenção dos envolvidos.

Reportagem: www.votunews.com.br