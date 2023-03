Polícia começa a ouvir testemunhas sobre latrocínio de médico em Uchoa

A Polícia Civil investiga o latrocínio do médico José Roberto Lopes Ruela, de 68 anos, encontrado morto na noite desta última quinta-feira, (23/03/2023), em sua propriedade rural no município de Uchoa (SP). Ele teve a caminhonete, a carteira e também o notebook roubados.

De acordo com informações apuradas pela Gazeta, a caminhonete do médico, uma Mitsubishi MMC/L200, prata, com placas de Rio Verde (GO), teria sido registrada pelo sistema Detecta da Polícia Militar, em três diferentes municípios do Estado, no dia 21/03. Há a possibilidade de que ele tenha sido morto neste mesmo dia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o médico foi encontrado morto, em cima da cama, na noite desta última quinta-feira (23/03), em estado avançado de decomposição e com sinais de agressão. Ao lado do corpo os policiais apreenderam um martelo – sujo de sangue e com restos de cabelo – que possivelmente pode ter sido utilizado para matá-lo.

Ainda segundo o BO, o médico trabalhava na cidade de Guaraci (SP) e estava de férias no sítio em Uchoa, junto com um indivíduo conhecido como “Paraíba”. Dias antes do crime, ambos teriam sido vistos no local por testemunhas.

Na residência policiais apreenderam diversas latas de cerveja, porém, José Roberto não bebia bebidas alcoólicas. Na varanda também foi encontrado um saco de lixo e um cupom fiscal de uma compra efetuada em um hipermercado de São José do Rio Preto, no dia 18/03, às 8h15.

O principal suspeito de ter cometido o crime é o homem que estava com o médico na chácara. Até agora ele ainda não foi identificado ou encontrado pela polícia.

Segundo o delegado de Uchoa, Paulo Moreschi, um inquérito policial já foi instaurado. “Nós já começamos a ouvir testemunhas e, através destas testemunhas, vamos ouvir outras pessoas que tiveram contato com o médico antes do crime. Temos o principal suspeito que é essa pessoa conhecida como “Paraíba”, mas nenhuma hipótese está descartada”, afirma.

A morte do médico abalou a cidade, já que José Roberto era muito querido e conhecido por todos.

O sobrinho da vítima, Fabio Gandolfi Lopes, disse que o tio trabalhou a vida toda como médico ginecologista em São Paulo e veio para Uchoa após ter problemas de saúde. “Ele veio se tratar no interior e decidiu ficar em Uchoa. Mesmo aposentado ele estava trabalhando como médico em Guaraci, onde ficava a semana toda em um hotel e de fim de semana vinha para o sítio em Uchoa. É uma tragédia e que infelizmente abalou todos nós”, diz.

O corpo de José Roberto está sendo velado em Uchoa e deverá ser enterrado às 16h desta sexta-feira, (24/03).

Gazeta do Interior