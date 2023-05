Homem coloca fogo em casa após não aceitar fim do casamento

Um homem de 44 anos colocou fogo na casa da esposa após uma briga, em Valparaíso, na região de Araçatuba (SP).

Segundo informações da polícia, o suspeito já tinha uma medida protetiva que o impedia de chegar perto da mulher, mas decidiu ir até a casa dela e começou a ameaçá-la por não aceitar o fim do relacionamento. Durante a confusão, ele chegou a agredir o filho, de 18 anos.

Depois, ele colocou fogo na casa. As chamas destruíram diversos móveis, eletrônicos e outros objetos da casa. Apesar do susto, a mulher conseguiu sair do imóvel junto com os filhos e não ficou ferida.

A polícia foi acionada, mas quando chegou no local o homem já havia fugido. Ele continua foragido.

A casa passou por perícia e ficou com a estrutura comprometida. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Valparaíso. SBT Interior