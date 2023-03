O túmulo de Lázaro Barbosa, que passou 20 dias fugindo da polícia depois de ter matado uma família no Distrito Federal em junho de 2021, foi violado em Cocalzinho de Goiás, no noroeste do estado, nesta quarta-feira (15). Inicialmente, a polícia suspeitou que tivessem levado o crânio durante a violação, mas após perícia viu-se que o corpo estava intacto.

De acordo com o delegado Rafhael Barboza, a violação do túmulo foi denunciada à polícia pelo coveiro do cemitério local. A polícia não divulgou se o crime foi realizado por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas. Os nomes dos possíveis suspeitos, que devem responder pelos crimes de violação de sepultura e subtração de cadáver, também não foi divulgado pela polícia, por isso, o g1 não conseguiu localizar a defesa deles para um posicionamento. A Prefeitura de Cocalzinho, responsável pelo cemitério, disse em um vídeo publicado nas redes sociais, que ao saber da violação, acionou a polícia. Reforçou que, apesar da violação do terreno, o caixão estava intacto e que, após a perícia, os coveiros fizeram a limpeza do local e que a terra retirada foi reposta.”Teve apenas a violação do terreno, escavaram até chegar no caixão, e ao chegarem, não deram prosseguimento”, disse o secretário de Obras, Edmar Bezerra.