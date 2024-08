Mulher é morta com cinco tiros em Rio Preto

Uma jovem de 26 anos foi morta a tiros na noite desta terça-feira (20) no bairro Jardim João Paulo II, em Rio Preto. De acordo com informações do registro policial, criminosos em uma motocicleta efetuaram os disparos, por volta de 20h40.

Policiais militares relataram na Central de Flagrantes que foram acionados via rádio devido a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Chegando ao endereço, Junia Calixto encontrava-se caída no chão, desacordada.

O Samu foi imediatamente acionado, que lhes relatou “haver pelo menos cinco perfurações causadas por projéteis de arma de fogo no corpo da mulher”, que teve a morte confirmada exatamente às 21h05. Ela deixa dois filhos pequenos.

A perícia técnica também foi acionada e realizou os trabalhos necessários e foi realizada comunicação do crime para a equipe da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Os documentos do inquérito instaurado foi encaminhada para o distrito policial correspondente a área dos fatos, que vai proceder as investigações sobre o caso. Até a publicação deste texto não há pistas dos criminosos e também ainda não há informações sobre velório e enterro. Gazeta de Rio Preto