Polícia Ambiental deflagra megaoperação contra pesca ilegal no Norte e Noroeste Paulista

Ação visa proteger espécies nativas em rios da região antes do início da piracema.

O 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (4º BPAmb) lançou, no dia 15 de outubro, uma grande operação contra a pesca ilegal predatória nos principais rios do Norte e Noroeste Paulista. A ação ocorre às vésperas da piracema, período crucial para a reprodução de espécies nativas. Entre os rios monitorados estão o Rio Paraná, o Rio Grande e o Rio Tietê.

A “Operação Pré-Piracema” tem como foco coibir práticas que possam ameaçar a fauna aquática antes do início do defeso, garantido pela legislação ambiental. O objetivo é preservar as condições ideais para que as espécies nativas da bacia hidrográfica se reproduzam de forma sustentável, evitando impactos negativos no ecossistema.

“Nosso esforço é evitar que práticas ilegais prejudiquem a reprodução das espécies e garantir um futuro sustentável para a biodiversidade da região”, afirmou o comando do 4º BPAmb.

A operação reforça a importância do cumprimento das regras de pesca, essenciais para a preservação dos recursos naturais.