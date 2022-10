Homem é preso após agredir e ameaçar ex-mulher com canivete

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, (15/10/2022), após descumprir medida protetiva, agredir e ameaçar a ex-mulher de morte com um canivete, em Potirendaba (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para comparecer na residência e, ao chegar no local, encontraram o homem agarrando a vítima, que pedia por socorro. Policiais controlaram o suspeito e descobriram que ele havia descumprido medida protetiva contra ela.

Para os policiais a vítima contou que havia sido agredida com um soco no estômago e tinha sido ameaçada de morte com um canivete pelo ex-marido, que ainda teria chutado o portão da residência. Uma amiga da mulher confirmou a versão dela à equipe e prestou depoimento na delegacia.

O homem foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva, agressão e ameaça. Ele foi levado para a Central de Flagrantes de Cedral (SP), onde permaneceu preso à disposição da justiça.

