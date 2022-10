Prefeito Jorge Seba e superintendente da Saev Ambiental visitam obra de desassoreamento da Represa

Serviço em Votuporanga está sendo feito pela Prefeitura; Autarquia analisa contratação de empresa para remoção de sedimentos

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, e o superintendente adjunto da autarquia, Luciano Passoni, visitaram na terça-feira (11/10) a obra de desassoreamento da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”. O processo de desassoreamento teve um importante avanço nos últimos dias por meio do serviço feito com maquinário da Prefeitura nas margens da represa. A escavadeira realiza a retirada de sedimentos que são direcionados para uma área específica de erosão, próxima a Arena Plínio Marin, no 1º Distrito Industrial. Mais de 1.500 caminhões de terra já foram retirados do local.

O desassoreamento da Represa teve início no ano passado com o levantamento batimétrico, que teve como objetivo determinar a profundidade da Represa Municipal e a sua capacidade atual de armazenamento. A operação revelou a quantidade de água disponível, com intenção de estabelecer a quantidade de sedimentos que devem ser retirados pela Saev Ambiental, e dessa forma aumentar a capacidade de reservar e fornecer água potável para a população. Também já foram captadas imagens áreas da represa, por meio de drones e outros equipamentos para avaliações necessárias sobre o local.

Desde a inauguração da Represa Municipal, em 1970, o local sofre com o acúmulo de areia devido às ações humanas e fenômenos naturais. Assim, o processo de desassoreamento gera benefícios imediatos, tais como o aumento do espaço de armazenamento da água e a desobstrução de nascentes que estavam assoreadas. “Com o desassoreamento da represa de captação é possível aumentar a capacidade de armazenamento de água e, consequentemente, assegurar o abastecimento regular para as próximas décadas”, afirmou o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela.

A autarquia está analisando a contratação de uma empresa para a realização de serviços de remoção de sedimentos, só que desta vez o trabalho será focado exclusivamente no eixo da represa de captação de água, o que representa a limpeza da área central.

“Vale ressaltar ainda que todas as operações envolvendo este processo de desassoreamento da Represa Municipal estão sendo feitas com equipamentos da mais alta tecnologia, que possibilita que o trabalho seja realizado de maneira segura e benéfica para o meio ambiente”, ressalta o superintendente da Saev Ambiental.