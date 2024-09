Segundo o coordenador de comunicação da associação, Samuel de Oliveira, a anta, que pesa aproximadamente 200 quilos, foi sedada para que a equipe conseguisse fazer o transporte entre as cidades. “O animal ficou com o corpo completamente queimado, sem pelo, com várias lesões, principalmente nas patas”, comentou.

Ainda segundo Samuel, ela estava com problema respiratório, por suspeita de ter inalado muita fumaça. A situação dela era “extremamente crítica pela gravidade das queimaduras”, explicou.