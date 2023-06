Empreendedorismo: Prefeitura e Sebrae divulgam curso gratuito para gestão de negócios

Inscrições podem ser realizadas por meio de formulário on-line; vagas limitadas para pessoas a partir de 18 anos

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) divulgam curso gratuito para microempreendedores.

O curso Super MEI: Organize seu negócio possui carga horária de 16h, é voltado para quem enfrenta dificuldades na gestão do negócio, e ocorrerá de 26 a 29 de junho, das 18h30 às 22h30, presencialmente, na unidade do Sebrae Votuporanga. As vagas são limitadas e as inscrições são para pessoas a partir de 18 anos através do link https://forms.office.com/r/t1kCquX57D .

Mais informações pelo telefone: (17) 3405-9460, opção 4.

Serviço:

Curso Super MEI: Organize seu Negócio

Data: 26 a 29/6

Horário: 18h30 às 22h30

Local: Sebrae Votuporanga​ – Av. Wilson Foz, 5137