Oportunidade: Prefeitura de Votuporanga oferece curso de Apicultura

Interessados podem se inscrever por meio de formulário on-line até o dia 30 de junho; realização em parceria com Senar, Comtur e Sindicato Rural de Votuporanga

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) abre inscrições para o curso de Apicultura Módulo – Produção de Própolis e Gestão do Apiário, que será realizado de 3 a 6 de julho, das 8h às 17h, com aulas teóricas e práticas, no Sindicato Rural de Votuporanga, que fica na Av. Nasser Marão, nº 3887.

Interessados a partir de 18 anos podem se inscrever até o dia 30 de junho através do link https://linktr.ee/turismovotu . As vagas, limitadas, se efetivam por ordem de recebimento do cadastro.

Durante a capacitação que terá carga total de 32 horas, serão apresentados módulos abordando assuntos como: Própolis, Comportamento de Coleta da Própolis pelas Abelhas, Conservação da Própolis, Custo de Produção, Apropriação dos Custos, entre outros.

Para a participação do curso, será necessário utilizar trajes como macacão e máscara de apicultor, bota de borracha e luva de látex. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo: (17) 3405-9670.