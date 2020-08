Em tempo de pandemia, quando a orientação de que manter o distanciamento social é o correto para o momento, demonstrar um singelo gesto de amor se torna ainda mais desejado.

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Oeste entregou um porta-bombom feito de EVA na residência de cada idoso atendido no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Os atendidos do Centro Dia do Idoso (CDI) “José Jacob Lopes” receberam cachecóis. No total, 28 idosos foram contemplados.

O secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco, comenta que os avós são inspiração para toda a família. “Eles são exemplo de força e carinho para todos. Que no próximo ano possamos estar mais perto dos nossos queridos avós atendidos pela Assistência Social”, encerrou.