Ação Entre Amigos: Fundo Social está em campanha em prol as entidades assistenciais de Votuporanga

Valor é apenas R$10 e renda será revertida em prol das entidades assistenciais parceiras do órgão municipal; prêmio é um carro zero quilômetro

Prestes a completar 85 anos, os preparativos para as comemorações do aniversário de Votuporanga não param e, como parte integrante das celebrações, o Fundo Social de Solidariedade iniciou a venda de cupons da campanha “Ação Entre Amigos”, no valor de apenas R$10 e que sorteará um carro zero quilômetro, com renda revertida em prol das entidades assistenciais parceiras do órgão municipal.

Interessados em concorrer ao prêmio, que será sorteado no dia 8 de agosto, data do aniversário da cidade, durante a programação da Expo Show Votuporanga 2022, podem adquirir os tickets com representantes das entidades participantes. O veículo foi gentilmente doado pelos empresários Valmir, Kátia e Silvia Dornelas, do Ville Hotel Gramadão.

Entidades

As 34 entidades parceiras do Fundo Social são as Associações dos Pacientes Renais; Solidária Adventista; Amor Exigente; Antialcoólica; Arte Solidária; Caminho de Damasco; Fonte Viva; Irmã Elvira; Irmão Mariano Dias; APAE; Dr. Bezerra de Menezes; Pater Noster; Afupace Recanto Tia Marlene; Casa da Criança; Recanto da Paz; Centro Social; Irmãos de Emaús; Nova Vida; Joana de Angelis; São Francisco de Assis; IDAV; Igreja Avivamento Pleno; Igreja Estrela da Manhã; Igreja Assembleia de Deus; Lar Celina; Lar do Velhinho; Lar Frei Arnaldo; Lar Recanto da Mãe; Lar São Vicente de Paulo; Lar Viver Bem; Lar Amigos do Bem; Santa Casa; Nosso Lar; e Núcleo de Apoio à Vida.

Expo Show Votuporanga 2022

A festa, que será realizada de 5 a 8 de agosto no Centro de Eventos “Helder Galera”, conta com uma grade de shows gratuitos através de grandes cantores da música sertaneja como Cesar Menotti e Fabiano, Fernando e Sorocaba, Luan Santana e ‘Boate Azul’, sob o comando das duplas Gian e Giovani e Edson e Hudson.

Para mais informações, o telefone do Fundo Social é o (17) 3405-9700 (ramal 9742), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.