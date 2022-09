Leão idoso do zoológico de Rio Preto morre vítima de tumor esofágico

A equipe do Zoológico Municipal, órgão da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, comunicou na manhã desta segunda-feira, a morte do leão africano (Panthera leo) Sultão, que fazia parte do seu plantel.

Nascido em cativeiro e atualmente com 20 anos de idade, era considerado um animal idoso. Na natureza, animais da espécie vivem entre 10 e 14 anos. De acordo com nota da equipe técnica do Zoo, desde o dia 26 de agosto, foi notado que o animal estava se alimentando menos que o normal e de lá pra cá foram observados alguns episódios de vômito. Foi anestesiado para exames clínicos e laboratoriais que revelaram que o animal apresentava uma infecção, provavelmente por um abscesso dentário.

O leão começou a ser tratado da infecção, mas não progrediu com o tratamento, pois não voltou a se alimentar adequadamente. Foi novamente anestesiado e encaminhado para ao Hospital Veterinário da Unirp para exames de imagem. Com o passar dos dias, Sultão era anestesiado diariamente para tratamento da infecção e fluidoterapia (hidratação), mas foi possível verificar pelos exames diários de sangue que órgãos principais como rins e fígado estavam comprometidos. Na madrugada de domingo, 4/9, o animal veio a óbito e a necropsia revelou a presença de um grande tumor na região do esôfago torácico.

Uma grande quantidade e variedade de tumores já foi relatada em felinos senis em cativeiro, como também já aconteceu com outros casos no Zoológico de Rio Preto. A equipe técnica aguarda o resultado dos exames para saber qual o tipo de tumor atingiu o leão. “A manutenção de animais selvagens sob cuidados humanos, seja para fins de conservação, pesquisa ou educação ambiental, demanda uma necessidade de monitorar e acompanhar as alterações de saúde nesses animais, possibilitando inclusive estudar mais a fundo doenças que antes não eram sequer documentadas. O aumento da longevidade em animais em cativeiro, proporcionado pelas práticas de manejo cada dia melhores, faz com que doenças de curso crônico e/ou mais relacionadas à senilidade comecem a ser relatadas, como por exemplo, os tumores. Isso acontece, pois os animais acabam vivendo mais também. Na natureza isso já não ocorre e a expectativa de vida é bem menor do que em cativeiro”, relatou o gestor e veterinário do Zoológico Guilherme Guerra Neto.

O leão Sultão- animal exótico é espécie da África. Ele fazia parte do plantel do Zoo Rio Preto, assim como sua mãe, uma leoa idosa que já tem 26 anos e veio do Zoo de Americana em 2005. Na época, ele tinha aproximadamente dois anos e foi vasectomizado para não se reproduzir em cativeiro, por orientação do Ibama.