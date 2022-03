Vereador Nilton Santiago alerta para o aumento de casos de dengue: “temos quase mil confirmados”

Durante o seu pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal na noite da última segunda-feira, o vereador Nilton Santiago, mais uma vez, chamou a atenção da população sobre o crescente número de casos de Dengue em Votuporanga.

O vereador enfatizou que a questão da dengue é um assunto de cidadania, a população tem a sua parcela de contribuição.

Santiago fez um breve relato sobre o mosquito Aedes Aegypt. “Temos quatro fases do ciclo do mosquito, a fêmea do Aedes deposita os seus ovos (criadouros) são tão resistentes que podem chegar até seis meses no recipiente aguardando a chegada de água.

Sendo assim, o vereador mais uma vez pede a colaboração da comunidade para limpar os seus quintais e não deixar em hipótese alguma recipiente que possa acumular água. “Nessa fase de ovos é muito difícil, temos a obrigação de eliminar os criadouros esses criadouros.”

EPIDEMIA

Com toda essa exposição apresentada, Santiago alerta para a epidemia enfrentada em Votuporanga neste início de 2022. “Estamos com 993 casos confirmados neste ano. Anos anteriores tivemos um caos em relação a dengue. Votuporanga está trabalhando incansavelmente em todas as esferas de combate. Se a população não ajudar, de nada vai adiantar, ou esperar a mudança do clima onde o mosquito não sobrevive a temperaturas baixas. A população tem que cobrar sim, ações de combate, mas compete a todos nós.

A dengue é questão de cidadania, não tem como cobrar o poder público se não fizermos a nossa parte”, destacou o vereador.

WhatsApp Image 2022-02-28 at 19.33.24.jpeg