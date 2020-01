Prefeitura recebe autorização da Câmara para abertura de crédito especial

A abertura de crédito especial já havia sido aprovada anteriormente pela Câmara, em maio de 2019, no entanto, com a mudança de exercício orçamentário, a Prefeitura precisou enviar novo Projeto para a Câmara Municipal. “É o mesmo texto aprovado no ano passado, apenas com a mudança de data para o exercício de 2020”, explicou o Secretário Municipal da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini.

Obras a serem realizadas com os R$ 20 milhões

Obra Antienchente da Avenida José Silva Melo até a Rua Padre Izidoro

A obra antienchente da Avenida José Silva Melo solucionará um problema antigo, mais de 40 anos, vivenciado por moradores daquela região de Votuporanga. A obra terá 1.164 metros (1,1 km) de extensão com aduelas e tubos circulares de concreto armado e 30 caixas de captação e interligação. Os serviços terão início no cruzamento da Avenida José Silva Melo com a Rua Mário Grejanin, seguindo pela via pista Sul, até o cruzamento com a Rua Colômbia. A continuação do trecho em obra segue pela Rua Pará, vira para a Rua Venezuela e, por último, seguirá da Rua Venezuela até a Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos no cruzamento com a Rua Panamá.

Transposição do Córrego do Curtume

Também fará parte deste pacote de investimentos, a segunda etapa da obra de transposição do Córrego do Curtume, na interligação das Avenidas Mário Pozzobom e Sebastião Vaz de Oliveira. A obra consiste na implantação de 114 metros de canalização fechada do córrego, que terá tubulação com aduelas de concreto armado com largura de 4 metros e 3,5 metros de altura.

A primeira fase desta obra teve início em julho deste ano, quando o terreno foi preparado para a execução da obra. Na oportunidade, foi retirada a massa de terra inservível por meio do Município, com a mão de obra própria e máquinas novas, como escavadeira hidráulica e retroescavadeira.

A terceira etapa da obra também será de responsabilidade do Município, onde será realizado o aterro da área, concluindo a transposição. Em seguida, a quarta etapa, será a licitação de empresa para a pavimentação asfáltica, instalação de guias, sarjetas e paisagismo.

Paço Municipal

Localizado na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº 480, em um terreno de 4.899,69 m², que terá 7.480,35 m² de área construída, dividida em cinco pavimentos (térreo e quatro andares), o local irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com expectativa de concentrar, em um único espaço, quase todas as Secretarias Municipais. Dessa forma, serão economizados cerca de R$ 720 mil anual em aluguéis. A construção do novo Paço Municipal teve seu início na gestão passada e foi interrompida.

7º Distrito Industrial

A infraestrutura do 7º Distrito Industrial também será uma das obras contempladas com o recurso. Pavimentação, guias, sarjetas, rede de água, esgoto e demais serviços essenciais serão executados. A intenção é abrir novas áreas para instalação de empresas que contribuirão para geração de emprego e renda da população de Votuporanga.