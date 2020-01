Indústria automotiva lidera investimentos em São Paulo em 2019

Setor foi responsável por 44% dos R$ 30,5 bilhões em aportes anunciados no ano passado, segundo balanço da InvestSP.

O setor automotivo foi o que mais anunciou novos investimentos para São Paulo em 2019, de acordo com o balanço da InvestSP, a agência de promoção de investimentos e competitividade do Estado. Os aportes de R$ 13,5 bilhões informados pela indústria automobilística representaram 44% do total de R$ 30,5 bilhões em novos projetos anunciados ao longo do ano no território paulista.

O segmento se manteve como o mais ativo da economia de São Paulo no que se refere à atração de investimentos. Em 2018, a indústria automobilística também liberou o ranking dos setores que mais investiram no Estado, com uma fatia de 59% de todos os investimentos anunciados naquele ano. Apesar de uma participação menor em 2019, os R$ 13,5 bilhões representam um crescimento de quatro vezes o total de investimentos informados no ano passado.

“A atração de investimentos do setor automotivo para São Paulo se deve, em grande medida, pelo trabalho do Governo do Estado nas viagens internacionais realizados ao longo do ano”, salientou o presidente da InvestSP, Wilson Mello.

IncentivAuto

Em outubro de 2019, o Governador João Doria sancionou a Lei 17.185/2019, que autoriza a concessão de financiamento especial para as empresas que contem com projeto aprovado no âmbito do IncentivAuto, programa estratégico para o setor automotivo do Estado.

Na iniciativa, os fabricantes de veículos são credenciados a obter financiamento vinculado ao programa, concedido em função do ICMS gerado por projetos de investimento previamente apresentados. São previstos descontos para pagamento antecipado das parcelas do financiamento, que podem alcançar até 25% do saldo devedor, para investimentos a partir de R$ 10 bilhões.

“O Governo não tem medo de dialogar nem de construir políticas públicas. Criamos o IncentivAuto, que começou com a General Motors e hoje já atingiu outras sete fabricantes de veículos em São Paulo”, destacou o Governador João Doria, em outubro, sobre a ação que estimula a indústria automobilística.

Outros setores

O presidente da InvestSP, Wilson Mello, enfatizou as ações de incentivo do Estado para diversos segmentos da economia. “É importante destacar a busca por do Governo de São Paulo pela diversidade nos investimentos. Em maior ou menor escala, foram pelo menos 15 setores diferentes que tiveram projetos com a agência. Isso só mostra a força que o Estado tem para atrair qualquer tipo de indústria”, completou Wilson Mello.

A indústria de papel e celulose aparece na segunda posição do ranking de setores que mais investiram em São Paulo em 2019. Foram anunciados R$ 7 bilhões em investimentos no segmento, que ficou responsável por 23% de todos os aportes do ano. Em terceiro lugar, aparece a indústria de alimentos e bebidas, com uma fatia de 13% do total de investimentos e R$ 4,1 bilhões anunciados.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP