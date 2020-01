Em janeiro, conheça a vida marinha na praia de São Sebastião

Visitas ao Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo estão com inscrições abertas; atividade é gratuita.

Até 30 de janeiro, o Centro de Biologia Marinha (CEBImar) da Universidade de São Paulo (USP), em Pitangueiras, São Sebastião, abre as portas para que visitantes aprendam sobre os oceanos e seus seres. Os interessados podem se inscrever pela internet para conhecer o local.

As atividades são gratuitas e monitoradas e não há limite de idade para participar. O roteiro inclui uma excursão à praia e observação de pequenos organismos marinhos. Nos tanques, com água do mar corrente, é possível até mesmo tocar em animais, como estrela-do-mar e ouriço-do-mar.

As visitas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira. Os horários dependem do dia, podendo começar às 9h30, 10h ou 13h30 e as vagas são limitadas. Para grupos de dez ou mais pessoas, é preciso realizar agendamento pelo site.

O CEBImar é um instituto da USP dedicado ao estudo da biologia marinha. As instalações estão situadas na Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rego, km 131.5, em São Sebastião, no litoral do Estado.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cebimar@usp.br ou pelo telefone (12) 3864-8450.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP