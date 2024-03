Menor é apreendido com droga no bairro da Estação em Votuporanga

Durante o patrulhamento da Força Tática, desencadeando a operação Impacto, com o objetivo de capturar o autor do roubo a um estabelecimento comercial no bairro Estação em Votuporanga, uma situação inesperada se desenrolou. Os policiais depararam-se com um indivíduo conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, realizando contato com o condutor de um veículo Kadett de cor escura. Ao perceberem a presença policial, o veículo em questão acelerou rapidamente e fugiu do local em alta velocidade, evadindo-se.

Perante essa cena, os agentes decidiram agir imediatamente. Abordaram o suspeito, um menor de idade, e realizaram uma busca pessoal minuciosa. Durante a revista, foram encontradas dezenas de porções de crack, prontas para a venda, além de uma quantia considerável de dinheiro, composta por diversas notas.

Não parando por aí, próximo ao local da abordagem, uma descoberta adicional: uma balança de precisão e um pote contendo várias porções de pasta base de cocaína, prontas para serem manipuladas e vendidas, também pertencentes ao menor.

Diante dessa flagrante situação de tráfico de drogas, os policiais deram voz de apreensão ao suspeito e o conduziram até a central de flagrantes para as devidas providências de polícia judiciária. Essa operação demonstra o comprometimento da Força Tática em manter a segurança e combater a criminalidade em nossa comunidade.