Suspeito de matar PM da Rota no litoral de SP com tiro no rosto

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu, nesta quarta-feira (14), o suspeito de matar o PM da Rota Samuel Wesley Cosmo. Kaique Coutinho do Nascimento, de apelido ‘Chip’, foi detido em Uberlândia, em Minas Gerais. O crime aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo. O policial foi baleado durante patrulhamento na Praça José Lamacchia, no bairro Bom Retiro, no último dia 2 de fevereiro. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa de Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A reportagem apurou junto à Polícia Militar que ‘Chip’ foi preso em um apartamento na Avenida Lindormira Borges do Nascimento, no bairro Gavêa, na cidade mineira. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, por meio das redes sociais. Havia uma recompensa de R$ 50 mil por informações que levassem à prisão do suspeito. Por meio do ‘X’ [antigo ‘Twittter’], Derrite confirmou a prisão de Kaique Coutinho do Nascimento. Na publicação, o secretário agradeceu aos policiais envolvidos na ação por essa “importante prisão”. Fonte: G1 Santos e Região