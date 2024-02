Falta de energia elétrica provocou a morte de 80 mil aves em uma propriedade rural entre Nova Castilho e General Salgado, no noroeste do Estado de São Paulo. O local, que é um dos grandes produtores de aves, registrou prejuízo que ultrapassa a quantia de R$ 1,3 milhões.

O gerador não suportou a demanda e acabou explodindo, com perda total do equipamento. Consequentemente, o excesso de calor provocou a morte dos frangos.

A fornecedora de energia elétrica no local é a Neoenergia Elektro, que foi comunicada sobre o fato. No entanto, a demora na manutenção da rede e o reestabelecimento da energia resultaram no prejuízo.

As aves tiveram que ser rapidamente enterradas, com o uso de uma pá carregadeira para finalizar o serviço.

A propriedade, que pertence à família do advogado Cleber Joias, de Fernandópolis, deve acionar a concessionária na Justiça com o objetivo de reparar o prejuízo.

A família também cobra da Elektro a quantia de R$ 30 mil reais referente ao gasto com óleo diesel em outra situação de falta de energia elétrica.