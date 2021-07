Em Santa Salete, os termômetros marcaram -0,4 graus. Já em Barretos, a temperatura mínima chegou a -0,1 graus neste sábado

Pelo terceiro dia seguido, cidades da região de Rio Preto registram temperaturas negativas na madrugada deste sábado, 31. Em Santa Salete, os termômetros marcaram -0,4 graus. Já em Barretos, a temperatura mínima chegou a -0,1 graus. Os dados são do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro).

Em Rio Preto, a temperatura mínima ficou em 7,9 graus às sete horas da manhã, segundo o termômetro da Cetesb, no bairro Eldorado. Mirassol teve mínima de 4,7 graus. Já em Cardoso, os termômetros marcaram 2,1 graus nas primeiras horas deste sábado, dia 31.

Apesar das temperaturas negativas, o frio perdeu força em comparação a quinta-feira, dia 29, quando Rio Preto bateu recorde de frio com 4 graus, na região do aeroporto.

Neste domingo, 1º, a mínima sobe para 10 graus e a máxima para 26 graus. Segundo o meteorologista do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru, Fernando de Almeida Tavares, o frio intenso é resultado de uma massa de ar polar combinada com uma frente fria que avançou no início desta semana pela região Sul, mas que vai perder força ao decorrer dos próximos dias.

