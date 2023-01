Evento no Assary Clube de Campo com renda destinada à compra de equipamentos para fisioterapia

O Lions Clube de Votuporanga, e Lions Clube de Votuporanga “Brisas Suaves” se uniram na promoção de um evento e buscar ajuda em um projeto para adquirir novos equipamentos a Sala de Fisioterapia da APAE de Votuporanga, que permitam potencializar a realização de atividades que estimulem o desenvolvimento neuropsicomotor, proporcionando integração social, bem como o desenvolvimento das habilidades funcionais das pessoas com deficiência intelectual, deficiência múltipla e ou transtorno global do desenvolvimento.

O custo dos equipamentos gira em torno de R$ 200 mil. Para ajudar a angariar essa quantia, os clubes vão realizar uma festa denominada “Boteco dos Leões”, no Assary Clube de Campo, no próximo dia 21 de janeiro.

O Lions Club International Foundation patrocina benfeitorias em diversas cidades e países do mundo, fornecendo subsídios aos Lions Clubes. Esses subsídios permitem que os integrantes ‘Leões’ realizem projetos de serviços de grande escala que não seriam possíveis sem assistência financeira.

SANTA CASA

Votuporanga já recebeu Subsidio de LCIF (Lions Club International Fundation) no valor de US $ 38.000 (Trinta e oito mil dólares), para a aquisição de Equipamento para Visualização de Imagens Vasculares, doado à Santa Casa de Votuporanga. Este equipamento possibilita visualizar as veias artérias de recém nascidos e pacientes terminais, diminuindo a quantidade de agulhadas para se localizar as veias para aplicação de medicamentos, o que diminui o sofrimento do paciente.