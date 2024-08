Com as obras terminando, a represa municipal, que é responsável por abastecer 30% da cidade, deve ser poupada. Atualmente a represa está em um nível abaixo do recomendado por conta da estiagem.

No momento o poço sudeste segue desativado, até que a superintendência execute as obras para aumentar o reservatório que provém do aquífero Guarani.

A Saev informou que a região próxima ao poço não ficará sem água e que a Estação de Tratamento de Água (ETA) é responsável pelo abastecimento desse setor.

O supervisor também salientou sobre a importância da população se conscientizar e colaborar durante a fase de estiagem.