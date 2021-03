Votuporanga manifestou o interesse de adesão ao consórcio de municípios liderado pela Federação Nacional de Prefeitos (FNP). A previsão é que a associação seja efetivamente instalada até o dia 22 de março. Deve ser ainda elaborado um modelo de projeto de lei para ser enviado às câmaras municipais para que as cidades participem das compras.

A ideia, segundo informações da FNP, é que a Prefeitura possa comprar as vacinas caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério da Saúde, não seja capaz de suprir toda a demanda. “Não é uma compra imediata, mas para garantir a imunização dos votuporanguenses, caso o PNI não dê conta de suprir toda a nossa demanda”, explicou o prefeito Jorge Seba.

Sputnik

Outra frente é para da vacina russa Sputinik V, que imuniza contra a Covid-19. O prefeito de Jales, Luiz Henrique, protocolou em fevereiro uma carta de intenções para compra de 45 mil doses junto ao diplomata e chefe da representação comercial da Rússia no Brasil, Viktor Vadimovich Sheremetker, e a cidade terá prioridade caso o imunizante possa ser comercializado com os Municípios.

“De forma generosa, o prefeito de Jales vai incluir as cidades de Votuporanga e Fernandópolis em seu pedido já pré-aprovado para que possamos também ter prioridade da compra da vacina russa”, explicou Seba.

O prefeito de Votuporanga ressaltou a importância do momento de união das três cidades no enfrentamento da Covid-19 e a esperança por dias melhores. “É hora de nos unirmos. Tomamos medidas firmes, nas três cidades, para combater a doença e salvar vidas. Mas também estamos trabalhando juntos para trazer mais esperança para o nosso povo com a possibilidade de vacinar a todos”, disse.