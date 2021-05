Empresa promove campanha permanente para a Instituição, que é referência para a região Noroeste paulista

Pensando em colaborar com pacientes de 53 cidades da região Noroeste paulista, o Grupo HB, de Sebastianópolis do Sul, desenvolve a campanha de coleta de leite para a Santa Casa de Votuporanga. Em um mês, a empresa entregou 500 litros para a Instituição, contribuindo na manutenção dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação é permanente e ocorre dentro do HB. Os interessados podem levar suas doações de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h30, na recepção da empresa. O endereço é Rua José Antenor Sanzogo, 554 – Parque Industrial – Sebastianópolis do Sul.

A iniciativa surgiu da necessidade de ajudar o Hospital, especialmente na pandemia do Coronavírus. “Esta é uma causa importante para nós. A Santa Casa de Votuporanga atende com excelência munícipes de toda a região. É um pequeno gesto de agradecimento por todo o trabalho desempenhado com tanto amor!”, destacou a gerente de Marketing, Andressa Castijo.

Andressa enfatizou toda solidariedade e a empatia da população. “Agradecemos aos moradores de Sebastianópolis do Sul, que generosamente participaram da campanha destinada à Instituição e, de forma especial, aos nossos colaboradores, que se sensibilizaram com o propósito da arrecadação e mobilizaram esforços para que a iniciativa chegasse a um maior número de pessoas possível”, complementou.

As colaborações foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Em média, consumimos 1.500 litros de leite por mês, dependendo do cardápio. Disponibilizamos café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Essa colaboração nos ajuda nesta demanda”, contou o nutricionista João Carlos Bragato.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “O Grupo HB é um grande parceiro da Instituição. Recentemente, entregaram 200 máscaras para combate da COVID-19, quando surgiu a ideia desta campanha. Agradecemos cada um que ajudou. Essas contribuições são bem-vindas e, em nome do fundador da empresa, João Carlos da Horta, nosso muito obrigado”, concluiu.