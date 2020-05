Os 8,8 mil kits de uniformes são formados por bermudas, camisetas com e sem manga, além de tênis, para alunos do Ensino Fundamental, e tênis ou papetes, para crianças da Educação Infantil. Em uniformes o investimento foi de R$ 836 mil e em calçados, R$ 761 mil, totalizando R$ 1.597.000,00.

Para o Prefeito, é motivo de alegria oferecer esses itens escolares, sobretudo neste momento de crise que o País atravessa. “É gratificante poder oferecer esse kit escolar porque o uniforme identifica o aluno, democratiza, iguala a todos com a mesma roupa, além de ser um excelente modo de economizar, sobretudo, frente à crise que estamos vivendo por conta da pandemia”.

O Secretário da Educação, Marcelo Batista, explica que haverá um cronograma de entregas desses kits, a fim de evitar a aglomeração de pessoas nas Unidades Escolares do Município. “Nossas equipes elaborarão horários de agendamento e distribuição, iniciando nesta semana. Os alunos serão contatados de forma escalonada e de acordo com o cronograma de entrega”.

Conclusão da obra de fechamento do CEM “Profª Maria Martins e Lourenço”

Na oportunidade, também foi entregue de maneira simbólica a obra de fechamento do CEM “Profª Maria Martins e Lourenço”, que contou com um investimento de R$ 77.999,60. A empresa vencedora da licitação, responsável pela obra foi a Ellipse, do Município de Jales. A construção do muro também foi requisitada pelo vereador Vilmar da Farmácia, que esteve presente no momento da entrega. “Esta obra vem beneficiar a escola e a proteção aos alunos que aqui frequentam. Uma obra muito esperada. Por isso, quero agradecer ao Prefeito João Dado e aos Secretários Municipais por mais essa melhoria no nosso bairro, que vem melhorando cada vez mais”, disse o Vereador.

“Hoje nós contamos com ambiente escolar acolhedor e seguro para um aprendizado efetivo. Esse espaço proporcionará a realização de atividades voltadas aos nossos alunos, que fazem uso desse espaço de quadra e playground. Essa obra vem atender o grande desejo inicial da equipe de profissionais que aqui trabalham, junto às famílias dos alunos que também usufruem da área externa da escola. Muito obrigado, Prefeito, mais uma vez, e parabéns a equipe toda que batalhou para que isso acontecesse”, destacou o Secretário da Educação, Marcelo Batista.

Satisfeito com o resultado, o Prefeito conta que a entrega de uma obra é um dos objetivos principais de uma gestão. “Eu fico feliz porque este é o motivo principal de uma gestão, pois você como gestor, deixa um legado que dificilmente será destruído. A obra foi muito bem feita! Portanto, é muito bom ver a alegria desses nossos alunos, afinal, é por vocês que estamos aqui, é por vocês que nós estamos trabalhando”.