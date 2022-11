Homem invade prefeitura e mata prefeito dentro do gabinete

Na manhã desta quinta-feira, 24, um homem invadiu a prefeitura de Lajeado do Bugre, cidade do Rio Grande do Sul a 380 quilômetros de Porto Alegre, e disparou contra o prefeito Roberto Maciel Santos (PP).

O político estava em seu gabinete acompanhado de um servidor e morreu na hora, sentado em sua escrivania. Segundo informações da Brigada Militar, o suspeito entrou no local por volta às 11h e atirou contra Roberto diversas vezes com um pistola. O servidor presente foi atingido nas costas e encaminhado para um hospital nas proximidades para cirurgia. De acordo com testemunhas, o atirador ainda procurou por outra pessoa antes de deixar o local em um carro. Ele ainda não foi identificado, nem encontrado.

Atualmente, a Prefeitura de Lajeado do Bugre passa por reformas e o incidente ocorreu no prédio que abriga provisoriamente os servidores. O prefeito, conhecido como Beto, tinha 45 anos e deixa esposa e dois filhos. Ele cumpria seu segundo mandato na prefeitura.

O prefeito da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, publicou uma nota de pesar com a morte de Roberto. “Recebo com muita tristeza essa notícia. Espero que, na fé, encontrem consolo e resignação neste momento de tristeza e pesar”, afirmou.

