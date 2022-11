Moradores de rua caem dentro de poço

Dois moradores de rua, um de 35 anos e outro de 44 anos, ficaram feridos após caírem em um poço em uma casa abandonada localizada na Rua Jacob de Angelis Gaeti, Jardim Ipanema em Fernandópolis.

De acordo com informações colhidas no local, três andarilhos moravam em uma casa abandonada no bairro e dois deles entraram em um dos cômodos, quando o chão cedeu e os dois caíram no poço de aproximadamente 12 metros de profundidade.

O terceiro andarilho pediu ajuda e unidades de resgates do Corpo de Bombeiros e Samu, além da Polícia Militar foram até o local.

Os dois foram socorridos e encaminhados à UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

A Defesa Civil também esteve no local e interditou a casa que corre risco de desabar.

O fato aconteceu por volta das 7h30 deste domingo, dia 20.