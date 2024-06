Colisão de carro das vítimas aconteceu na terça (25), em estrada vicinal de Brotas, e também deixou homem em estado grave

As técnicas de enfermagem Priscila de Lima e Rafaela Oliveira, e a mãe de Priscila, Maria Cirlei Smaniotto de Lima, morreram no local. O irmão de Priscila e filho de Maria foi socorrido em estado grave.

De acordo com o delegado Douglas Brandão, agora o trabalho é para identificar o dono do gado. O proprietário do animal pode responder por homicídio culposo – que é quando não tem a intenção de matar, e por expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.

De acordo com o Código Penal, as penas para esses crimes são: