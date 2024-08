Uma operação realizada na manhã deste domingo, no bairro Jardim Figueira, região sul de Votuporanga, resultou na apreensão de centenas de pipas com linhas de cerol, também conhecidas como linhas chilenas. A ação, desencadeada pela Polícia Militar em conjunto com o Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEG-Sul), foi coordenada pelo comando da 3ª região da PM, sob a liderança do capitão André Navarrete.