Pai faz adolescente ingerir bebida alcoólica e a expulsa de casa

Na manhã da última terça-feira (16), uma mulher de 36 anos procurou a Central de Flagrantes de Rio Preto para denunciar que no domingo (14) enquanto sua filha de 17 anos passava o final de semana com o pai, de 43 anos, este ofereceu bebidas alcoólicas para a menor e, em seguida, a expulsou de casa.

Em seu relato a declarante informou que após o término do relacionamento com o pai de sua filha ficou combinado de que a guarda era da mãe e que ele poderia visitar a garota nos finais de semana. Então no sábado (13) o homem buscou a adolescente que na madrugada do domingo passou a mandar várias mensagens para a declarante.

Nestas mensagens a menor disse que seu pai havia dado uma festa e durante o evento lhe ofereceu bebidas alcoólicas que a deixaram embriagada. Mais tarde os familiares discutiram e o homem então expulsou a filha do local, sendo que ela passou horas sozinha na calçada conseguindo voltar para a casa da mãe apenas quando uma ex-companheira do homem lhe ofereceu carona.

A Polícia Civil então orientou a denunciante a procurar a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), local responsável pelo boletim de ocorrência registrado como entregar produtos cujos componentes possam causar dependência.

DHOJE INTERIOR