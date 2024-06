Homem se joga de viaduto com criança de três anos no colo

O caso aconteceu em Indaiatuba e nenhum deles resistiu aos ferimentos

Um homem pulou de um viaduto na Rodovia Santos Dumont (SP-075) com uma criança de três anos no colo. O caso aconteceu em Indaiatuba e nenhum deles resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada no plantão policial da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada para atender a ocorrência em que um indivíduo teria pulado de um viaduto, no km 50 da rodovia, com uma criança no colo.

A testemunha, um motorista de aplicativo, relatou que transportava o homem com a criança quando, ao trafegar pelo viaduto da Rua Ouro, foi avisada pelo cliente parar o veículo, sob a alegação de que ele estava passando mal. Em seguida, o passageiro desembarcou do automóvel e pulou do viaduto, com a criança no colo.

O Resgate do Corpo de Bombeiros e ambulâncias da AB Colinas, concessionária responsável pelo trecho, foram acionadas, mas tanto o homem, quanto a criança, morreram no local.