Equipes do Canil, Romu e Patrulha Rural, todas da GCM, foram até o local. Chegaram a avistar a dupla de moto, mas os dois conseguiram fugir.

Os nove ciclistas foram amarrados e deixados no canavial, enquanto os assaltantes levavam as bikes para outros locais, possivelmente para buscá-las em seguida.

Eles localizaram os ciclistas após nova ligação. Um dos membros do grupo conseguiu esconder o celular e passou a localização aproximada de onde estavam. Muitos ciclistas têm o telefone da Patrulha Rural, que já interviu em outras situações semelhantes. o que facilitou o contato.

Em buscas pela região, equipes da GCM localizaram cinco bikes no período da manhã. Outras equipes continuaram as buscas e, no início da tarde, localizaram outras quatro bicicletas.

Os celulares e alianças não foram localizados. As bicicletas foram levadas para a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada.

Em seguida, foram devolvidas a seus donos. A Polícia Civil vai investigar o assalto e buscar identificar os criminosos.