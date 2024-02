Adolescente fere-se após quebrar vidro de loja em Santa Fé do Sul

Um adolescente de 14 anos se feriu após quebrar o vidro de uma loja na Rua 7, nº 1.077, no centro de Santa Fé do Sul, na noite de segunda-feira, dia 12, O caso aconteceu após o término do relacionamento com sua namorada.

A Guarda Municipal, que realizava patrulhamento pela área central durante o CarnaFolia 2024, se deparou com o atendimento do SAMU 192 ao adolescente, que havia sofrido um corte lacero contuso no braço esquerdo.

Segundo informações, o adolescente teria desferido um soco no vidro da loja após ter terminado o relacionamento com a namorada. O SAMU o encaminhou para a Santa Casa do município.

A GCM fez contato com o Delegado Plantonista para dar ciência do caso. O pai do menor chegou à Santa Casa e se prontificou a fazer contato com o proprietário do imóvel para reparar o dano causado. Informa Mais