Cobrança de pedágio na Ponte Rodoferroviária começa em março

A Concessionária Way-112, responsável pelas Rodovias do Leste de Mato Grosso do Sul, anunciou o início da cobrança de pedágio na Ponte Rodoferroviária Rollemberg-Vuolo (BR-436, km 13+300) a partir de 10 de março de 2024. A tarifa para categoria simples será de R$ 4,20, e para eixos comerciais, o valor será multiplicado por cada eixo.

O início da cobrança na Ponte foi adiado devido à logística de fornecimento de materiais para a finalização da praça de pedágio. No dia 11 de fevereiro, a Way-112 iniciou a cobrança em cinco das seis praças de pedágio da BR-158: Aparecida do Taboado (km 118+100 e km 174), Paranaíba (km 78+100) e MS-112, em Selvíria (km 64+200) e Cassilândia (km 193+300).

Tarifas nas Demais Praças

Conforme tabela da concessionária, as tarifas nas demais praças de pedágio serão:

• Motocicletas: R$ 6,45

• Carros de passeio: R$ 12,90

• Caminhões com reboque de até nove eixos: R$ 116,10

A Way-112, do Grupo Way Brasil, assinou o contrato de concessão das rodovias MS-112, BR-158 e BR-436 com o Governo de Mato Grosso do Sul em 25 de março de 2023. A partir de 27 de março, a empresa assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação dos trechos das rodovias concedidas.